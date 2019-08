Lasciano anziana in auto, denunciati

due coniugi moldavi residenti a Mesoraca,38 anni lui e 41 lei, per reato di abbandono di persone minori o incapaci. E'successo in località Le Castella di Isola di Capo Rizzuto,in provincia di Crotone, dove i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione di alcuni passanti. Una donna di 70 anni era stata chiusa in una macchina dalla 41enne,badante, e da suo marito; il veicolo era stato parcheggiato al sole mentre i due facevano un bagno al mare.L',affetta da Alzheimer,non è in pericolo di vita.(Di mercoledì 14 agosto 2019)