Emily Ratajkowski di nuovo nuda su Instagram

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Francesca Galici Si piace e sa di piacere:è in perfetta armonia con il suo corpo e non fa nulla per nasconderlo, mostrandosi completamenteper i suoi tantisismi followe diAncora un nudo integrale per, una delle super top model del momento più disinibite. Il suo profiloè un vero inno al corpo femminile e non è raro trovare immagini sensuali e ammiccanti della ragazza. L'ultima foto ha preferito condividerla nelle storie piuttosto che nel suo streaming, forse perché meno patinata delle altre. Come tutti sanno, infatti, le storie disono “a tempo” e dopo 24 ore vengono rese invisibili agli altri utenti.si piace e apprezza il suo corpo, con il quale ha evidentemente un ottimo rapporto. Sarebbe impossibile il contrario, visto che è considerata una delle donne con il fisico più bello del ...

bremondupe : RT @vogue_italia: Look supersexy per la supermodella Emily Ratajkowski ?? approvate? #OffDuty - cocoa_key : RT @vogue_italia: Look supersexy per la supermodella Emily Ratajkowski ?? approvate? #OffDuty - MarioGaBlack71 : RT @vogue_italia: Look supersexy per la supermodella Emily Ratajkowski ?? approvate? #OffDuty -