Centrodestra : Scoma (Fi) - 'Salvini? ok alleanza ma no calci in faccia' (3) : (AdnKronos) - "Messuno ci può insegnare la politica - rivendica con orgoglio Scoma -. Abbiamo dimostrato di saper fare liste forti e competitive, che hanno riportato il Centrodestra alla guida di Palazzo d'Orleans e che hanno fatto ottenere al partito un risultato strepitoso alle Europee, la percent

Centrodestra : Scoma (Fi) - 'Salvini? ok alleanza ma no calci in faccia' (2) : (AdnKronos) - Il messaggio è chiaro: Forza Italia non accetterà di essere messa da parte, all'angolo. "Basta con questi discorsi 'Forza Italia sì' e 'Forza Italia no'. Abbiamo costruito un'alleanza insieme per 20 anni anche quando la Lega aveva ben altre percentuali. Noi accetteremo di perdere la no

Centrodestra : Scoma (Fi) - ‘Salvini? ok alleanza ma no calci in faccia’ (2) : (AdnKronos) – Il messaggio è chiaro: Forza Italia non accetterà di essere messa da parte, all’angolo. “Basta con questi discorsi ‘Forza Italia sì’ e ‘Forza Italia no’. Abbiamo costruito un’alleanza insieme per 20 anni anche quando la Lega aveva ben altre percentuali. Noi accetteremo di perdere la nostra identità e in Sicilia non temiamo niente. Salvini ci vuole? Bene, facciamo insieme ...