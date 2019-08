Zona Termini | contrasto a illegalità e degrado | 14 denunce e 2 arresti

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma – Ieri pomeriggio, a conclusione di un mirato servizio di controllo nel quadrante compreso tra la stazione, piazza dei Cinquecento, via Marsala e piazza dell’Indipendenza, finalizzato aldi tipo di illegalita’, die di abusivismo commerciale, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con l’ausilio dei colleghi della CIO dell’8° Reggimento “Lazio” del Nucleo Radiomobile di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno arrestato 2 persone, denunciato altre 14 e sanzionato ulteriori 12. Un 46enne del Cile e un 22enne cittadino ucraino, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due, tra piazza dei Cinquecento e via Giolitti, sono stati notati dai militari in atteggiamento sospetto e dopo aver attirato il fiuto dei cani dell’unita’ cinofile, sono risultati in ...

Bakeky_annunci : MURATORI PAVIMENTISTI ZONA TERMINI - Azienda - Roma - GinaTaglieri : @Andyphone @OrazioCovolo @francescatotolo Ma se nessuno correggeva la narrazione di Salvini,facendolo passare come… - sergiofabi : Per quelli che parlano di status sovranista vorrei portarli giro ci On me e fargli vedere quanta gravità in zona V… -