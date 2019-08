World of Warcraft | Classic | al via la prenotazione dei nomi

Titan : Blizzard spiega cos'è andato storto con il "seguito" di World of Warcraft : Titan doveva essere una sorta seguito di World of Warcraft, un nuovo MMO next gen che però è stato in seguito cancellato da Blizzard a causa di alcune valutazioni sbagliate riguardo il progetto.Come riporta VG247, l'ex boss di Blizzard Mike Morhaime ha spiegato cos'è andato storto, durante una recente intervista:"Abbiamo provato a non diffondere alcun dettaglio sul gioco ma con Titan abbiamo fatto uno strappo alla regola. Questo perché volevamo ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibile il nuovo aggiornamento di contenuti Ascesa di Azshara : In arrivo ottime notizie per tutti i giocatori impegnati con l'espansione Battle for Azeroth del popolare World of Warcraft.Infatti, attraverso un comunicato stampa, Blizzard ha annunciato la disponibilità di Ascesa di Azshara, il nuovo aggiornamento ai contenuti di Battle for Azeroth."Qualcosa di oscuro si annida sotto le onde: la Regina delle Maree è tornata! Ascesa di Azshara, il nuovo aggiornamento ai contenuti di Battle for Azeroth, è pieno ...

World of Warcraft Classic : al via domani uno stress test aperto a tutti i giocatori : World of Warcraft Classic è in versione beta chiusa al momento, ma le cose stanno per cambiare, almeno per un giorno, segnala Polygon. Blizzard ha annunciato che tutti i giocatori in America e Oceania con un abbonamento a World of Warcraft in corso avranno la possibilità di provare Classic il 19 giugno, ovvero domani.Lo sviluppatore sta temporaneamente aprendo il gioco a tutti i singoli abbonati di WoW per mettere i server di Classic sotto un ...