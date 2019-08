Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 14 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio continua al caldo rovente sull’Italia sei le città da bollino rosso quest’oggi Campobasso Frosinone PerugiaProietti e il nord Italia sarà alleviato un po’ dalla parte andrà via via spegnendosi nel corso della settimana ieri picchi di caldo fino a 50 gradi al suolo 11.00 lebih tenang con nubifragi Invece alla settentrione in Argentina la borsa di Buenos Aires crolla con la sconfitta di Macrì alle primarie presidenziali a perdere il 48% in quello che il secondo Maggiore calo A livello mondiale negli ultimi 70 anni solo la borsa dello Sri Lanka perché è peggio perdendo il 60% Nel giugno89 il presidente argentino è stato ampiamente battuto dal candidato dell’opposizione peronista fernandes in Spagna scandalo sulle tenore Placido Domingo ...

SkyTG24 : Incidente nucleare in Russia, Nyt: 'Test per missile voluto da Putin' - SkyTG24 : #UltimOra #Crisidigoverno, #DiMaio: #Salvini non ha tradito il movimento o Conte, ma milioni di italiani - DiMarzio : #Buonanotte con il #calciomercato: tutte le notizie di oggi -