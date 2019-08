Sicilia : M5S - ‘anomalie negli impianti di depurazione nel trapanese’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Parecchi attivisti e portavoce M5S ci hanno segnalato numerose anomalie negli impianti di depurazione di diversi Comuni che insistono nel Comune di Castellammare del Golfo. Doveroso per noi andare a fondo per capire se, e fino a che punto, ciò risponde al vero. La salute delle nostre coste e dei Siciliani non può essere messa in discussione”. Lo afferma Antonio Lombardo, deputato M5S alla ...

Sicilia : Mancuso (Fi) - ‘tour M5S in treno? Prendono in giro i Siciliani’ : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – “Ci vuole davvero coraggio a dire o fare certe cose. I colleghi nisseni del M5S fanno il giro in treno della Sicilia perché si preoccupano dei soldi che il loro governo nazionale destina al nord? Ma cosa pensano che i Siciliani sono stupidi? Hanno scoperto adesso l’acqua calda? Invece di invitare i propri ministri, vedi Toninelli, per il tour delle bellezze del nostro territorio, perché non ...

Incendi : M5S - ’emergenza per la Sicilia - Musumeci ne prenda atto’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi Siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti irrimediabilmente scappati. Musumeci ne prenda atto e corra ai ripari subito, cominciando a considerare quella degli Incendi come ...

Sicilia : nave con grano canadese a Pozzallo - in porto deputati M5S : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - La deputata regionale del M5S Elena Pagana, a cui nelle prossime ore si aggiungerà la deputata Stefania Campo, sta raggiungendo il porto di Pozzallo per monitorare le operazioni di sbarco e visionare il sistema dei controlli che le autorità preposte stanno effettuando s

Sicilia : M5S - ‘Messina scarica su altri colpe governo’ : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – “L’assessore allo Spettacolo non poteva che inventarsi un colpo di teatro, tra l’altro pessimo, per irrompere maldestramente nella scena politica Siciliana. E lo fa con quello che è ormai un classico di questo esecutivo del nulla: scaricare sugli altri le incapacità e l’improduttività della premiata ditta Musumeci, nella speranza, vana, di salvare la faccia con i Siciliani”. ...

Faraone ci spiega perché in Sicilia l’incubo Pd-M5s è già realtà : Roma. La Sicilia potrebbe essere di nuovo “un laboratorio”, stavolta dell’alleanza Pd-Cinque stelle. “E’ uno dei motivi per cui sono stato cacciato dalla segreteria regionale”, dice al Foglio il senatore renziano Davide Faraone, ex segretario del Pd Siciliano, rimosso da poco e sostituito da un comm

Via libera del Senato all’assegnazione del seggio Siciliano a Umbria : senatori M5S aumentano a 107 : Un seggio in Senato della regione Sicilia passerà all'Umbria. L'Aula di Palazzo Madama ha infatti votato a favore delle conclusioni della Giunta sul seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al Movimento Cinque Stelle, ma che, non essendoci abbastanza candidati pentastellati in quella regione, è stato assegnato al primo fra i non eletti del M5S che avevano corso in Umbria.Continua a leggere

Il caso del seggio fantasma M5S in Sicilia (assegnato all’Umbria) : In meno di vent’anni è la seconda volta che il Parlamento italiano affronta il caso di un partito che non ha candidati

Sicilia : Corrao (M5S) - ‘pericolo grano tossico - carico dal Canada in arrivo a Pozzallo’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “Sto ricevendo decine di segnalazioni dalla Sicilia orientale dove, a largo delle coste di Pozzallo, sarebbe in attesa di attraccare una nave carica di grano proveniente dal Canada. Sono già in contatto con le autorità doganali per avere riscontro sui controlli e i risultati ma chiedo risposte ufficiali da parte della Regione Siciliana cui ho chiesto i documenti amministrativi relativi alle ...