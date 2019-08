In arrivo un vaccino contro l’allergia ai gatti | iniezione al micio per aiutare il padrone

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) “Vaccinare”’ il gatto per evitare l’allergia al. È il meccanismo di uno speciale siero, già testato con successo su 54, messo a punto da un’équipe dell’università di Zurigo che ha recentemente pubblicato i risultati sul Journal of Allergy and Clinical Immunology. I ricercatori stimano, in tre anni, di poter commercializzare il particolare, a cui stanno lavorando da 10 anni e che è già stato battezzato HypoCat. Il prodotto, secondo i ricercatori, ha il doppio obiettivo di proteggere la salute dei proprietari e ridurre gli abbandoni dei felini legati a questo problema. La cosiddetta ‘allergia ai’ in realtà è legata al contatto con una proteina, la Fel-d1, presente in particolare nella saliva, nelle ghiandole sebacee e quindi sul pelo dell’animale e nei minuscoli frammenti di pelle secca (‘forfora’) che ...

dliteventi : Abbiamo parlato tanto di #IntelligenzaArtificiale ma non avevamo ancora accennato alle sue applicazioni in campo me… - mirkolabella : In?uenza delle pratiche meditative sulle epigenetiche dei telomeri - italiaserait : Scienza: in arrivo un vaccino contro lo stress -