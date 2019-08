7 tra le serie tv più premiate degli ultimi 15 anni | da Game of Thrones a Breaking Bad

trailer della nuova serie di Jennifer Aniston : The Morning Show - già rinnovata per una seconda stagione (video) : Apple TV+ ha rilasciato le prime immagini della nuova serie di Jennifer Aniston, The Morning Show, uno dei prodotti di punta che saranno disponibili prossimamente sul portale streaming. Insieme a lei, recitano anche Steve Carell e Reese Witherspoon (di recente vista in Big Little Lies). Il colosso ha scelto un'originale strategia di marketing per promuovere la serie. Infatti nel video che anticipa The Morning Show, non sono presenti immagini ...

Svelati trama - cast e personaggi di Away di Netflix - la serie con Hilary Swank in missione su Marte : Tra i progetti più ambiziosi della piattaforma per il 2020, Away di Netflix si presenta con un cast di tutto rispetto capitanato da Hilary Swank e Josh Charles. Away è la storia di Emma Green, un'astronauta americana che deve trascurare suo marito e sua figlia adolescente per guidare una squadra spaziale internazionale che intraprende una missione insidiosa, il primo approdo umano su Marte. Non solo una serie su missioni spaziali e ...

ABC produrrà una serie sull’11 settembre - la storia dell’attentato alle Torri Gemelle a vent’anni dalla strage : ABC ha annunciato che produrrà una miniserie sull'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle, per commemorarne il 20° anniversario della strage che ricorrerà nel 2021. La serie racconterà l'evento spartiacque di inizio secolo, che ha cambiato per sempre la percezione del terrorismo nei paesi occidentali e i modi in cui il fenomeno è stato combattuto, ma lo farà soprattutto dal punto di vista delle persone coinvolte nel duplice attacco ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : nuova idea per la Fiorentina - Pellegrini ad un passo dal Cagliari : Calciomercato – Giorni di intense trattative per il Calciomercato. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale mancano ormai due settimane. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Dopo aver chiuso le operazioni Badelj e Pulgar a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi in attacco sia sugli esterni che per il ruolo di ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : GLOW e Le Ragazze del Centralino inserite in catalogo : Netflix Italia catalogo Serie Tv- Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma ...

Luce verde per le sigle della serie “P” di Huawei : sono già registrate da tempo : I principali attori del panorama smartphone depositano diverse denominazioni commerciali, indipendentemente dal fatto che poi vengano utilizzate o meno L'articolo Luce verde per le sigle della serie “P” di Huawei: sono già registrate da tempo proviene da TuttoAndroid.

The Politician - cast - trama e prime immagini della nuova serie in streaming : Diventare presidente degli Stati Uniti con questo obiettivo Payton Hobart interpretato magnificamente da Ben Platt deve superare le prime prove nella sua carriera a cominciare da quelle dell’ambiente politico della sua scuola: con questa premessa si apre The Politician la nuova serie creata da Ryan Murphy (insieme a Brad Falchuk, Ian Brennan) e disponibile su Netflix da venerdì 27 settembre. La piattaforma di streaming ha diffuso le prime ...

«Carnival Row» : il trailer della serie tv con Orlando Bloom e Cara Delevingne : Carnival RowCarnival RowCarnival RowCarnival RowCarnival RowCarnival RowUn luogo incantato, un amore impossibile. Le prime immagini di Carnival Row, la nuova serie originale ideata da René Echevarria e Travis Beacham per Amazon Prime Video, rivelano un kolossal da non perdere, otto episodi che in realtà sono un film dal budget esorbitante. Protagonisti assoluti della storia sono Orlando Bloom e Cara Delevingne, rispettivamente nei panni di un ...

Maximilian seconda puntata serie tv : trama e anticipazioni 8 agosto : Maximilian seconda puntata. Va in onda stasera in tv giovedì 8 agosto 2019 su Rai 3 la seconda e ultima parte della miniserie, un dramma storico in costume interpretato da Christa Theret e Jannis Niewhoner. SCOPRI COSA C’È IN TV Maximilian seconda puntata serie tv: riassunto primo episodio RIASSUNTO PRIMA puntata. Nel 1477 Carlo il temerario, duca di Borgogna, muore, gli succede la sua unica figlia Maria, ma la legge impone che una donna ...

Chicago P.D. e Chicago Fire : stasera il crossover tra le due serie su Italia 1 : Chicago PD 5 e Chicago Fire 6, anticipazioni puntate in onda govedì 8 agosto su Italia 1. L’episodio crossover A differenza delle settimane precedente stasera su Italia 1 non andrà in onda solo la quinta stagione di Chicago PD, ma andrà in onda insieme a un episodio di Chicago Fire. Il motivo è semplice, il sedicesimo episodio di Chicago PD 5 e il tredicesimo episodio di Chicago Fire 6 sono collegati tra loro e condividono la stessa trama, ...

Control : la nuova miniserie What is Control ci illustra il mondo di gioco : Tramite un recente comunicato stampa, Remedy ha annunciato What Is Control, speciale miniserie che ha l'obiettivo di illustrare il mondo di Control ai giocatori. per il momento sono disponibili solo due video ma in futuro ne arriveranno altri:"Buon pomeriggio a tutti, una breve mail per condividere con voi i primi due video di una nuova miniserie "What Is Control", che ci introduce al mondo di gioco e tutte le sue caratteristiche. Prossimamente ...

Maximilian prima puntata serie tv : trama e anticipazioni 7 agosto : Maximilian prima puntata. Va in onda stasera in tv mercoledì 7 agosto 2019 su Rai 3 la prima parte della miniserie, un dramma storico in costume interpretato da Christa Theret e Jannis Niewhoner. La seconda e ultima puntata andrà in onda domani sera, giovedì 8 agosto. SCOPRI COSA C’È IN TV Maximilian prima puntata serie tv: trama e anticipazioni 7 agosto Nel 1477 Carlo il temerario, duca di Borgogna, muore, gli succede la sua unica ...

La Serie A di DAZN anche sul satellite? trattative in corso con Sky : DAZN visibile anche su Sky? Per adesso è solamente una indiscrezione ma secondo quanto riporta l'articolo a firma Antonio Dipollina su Repubblica sono ormai alle curve finali le Trattative tra Sky e DAZN per ampliare la platea a tutto il materiale pregiato a disposizione della piattaforma del gruppo Perform, ovvero, per intenderci, soprattutto l’anticipo del sabato sera di Serie A, finora visibile solo...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : Cerci vicino alla Salernitana - colpi per Empoli e Pisa : Calciomercato – Ultimi, intensi, giorni di mercato anche per le squadre di Serie B e Serie C. Grandi colpi nelle ultime ore. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Le strade di Gian Piero Ventura e Alessio Cerci tornano ad incrociarsi, stavolta a Salerno. E’ ad un passo l’accordo tra l’esterno e il club di Lotito. Destinato a lasciare la Salernitana è Pucino. Sul terzino destro, messo fuori rosa, ci sono Ascoli ...