Un governo con Di Maio e l' agenda Casaleggio non serve a nulla Ci affidiamo a Mattarella

Silvio Berlusconi - ultimatum a Salvini : a cosa è disposto a rinunciare pur di salire al governo : Matteo Renzi non è riuscito a far ingolosire il Cav su un possibile governo M5s-Pd-Fi. E così Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono riavvicinati e avrebbero già siglato una sorta di pre-accordo per correre uniti alle prossime elezioni. Un'intesa che si basa su tre importanti punti. In primis -

Crisi di governo - il mio scenario con Mattarella e il morso del crotalo : Da decenni non passavo le vacanze in Italia. Ma ad aprile insieme all’altro Inglorious Globastard Alberto Forchielli avevamo previsto che in estate dj Ruspa avrebbe tentato il colpaccio di mano per sottrarsi all’impegno della stangata finanziaria per il 2020 e accaparrarsi il ghiotto bottino elettorale. L’esilarante disintegrazione del governo del cambiamento e della tragicommedia sullo scioglimento delle Camere e’ una ...

Crisi governo - Patuanelli (M5s) : “Capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...

Crisi di governo - Grillo : “Sciacallaggio da avvoltoi persuasori. Rimanere uniti e parlare solo con gente elevata” : Il secondo post in tre giorni. E questa volta senza nomi ma con un consiglio chiaro: “Basta farsi trovare uniti e parlare unicamente con gente elevata e non in caduta libera“. Beppe Grillo interviene ancora nella gestione della Crisi di governo da parte del Movimento 5 stelle. E lo fa con un post pubblicato sul blog proprio mentre Luigi Di Maio interviene all’assemblea congiunta dei parlamentari 5 stelle per dire che ...

Pietro Grasso : "Mattarella deve nominare un governo elettorale con Giovanni Tria come premier" : "Se non ci sarà una votazione il presidente Giuseppe Conte dovrà, al termine del suo intervento, salire al Quirinale per rimettere il mandato, e sancire la fine della maggioranza con la Lega". Parola di Pietro Grasso, senatore di Liberi e Uguali che, dopo aver lanciato il suo lodo (l'invito rivolto

Crisi di governo - si riuniscono i partiti. E’ battaglia sui tempi. La Borsa tenta il rimbalzo : Nel pomeriggio prevista anche la conferenza dei capigruppo dovrà decidere i passaggi parlamentari. Occhi puntati su Piazza Affari

Pensioni : a rischio opzione donna con l'eventuale caduta del governo : La crisi di governo ufficializzata dal vice premier, nonché leader della Lega Matteo Salvini, potrebbe portare nelle prossime settimane alla caduta dell'esecutivo presieduto dal premier Giuseppe Conte. Per quanto riguarda il lavoro e le Pensioni, il governo ''gialloverde'' nel corso di questa legislatura ha approvato norme come la quota 100 che permettono l'anticipo Pensionistico per chi ha raggiunto i 62 anni di età e i 38 di contributi ...

Crisi di governo : Salvini teme l'isolamento : 'Proporrò patto a Berlusconi e Meloni' : Matteo Salvini vuole ritornare alle urne. E, ora che ha innescato la Crisi, per raggiungere il suo obiettivo, è pronto a dimettersi da ministro e a trovare un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il leader della Lega, in questo momento delicato, sembra temere l'isolamento e intervistato da Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale ha dichiarato: "Vedrò Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e gli proporrò un patto". ...

Crisi di governo - Salvini : «Via i ministri». E chiama Berlusconi : ROMA Matteo Salvini ha innescato l'arma finale per accelerare la Crisi. Il capo della Lega ha detto e ripetuto che deve essere discussa «prima di Ferragosto» la mozione di sfiducia...

Il piano Renzi. "Separazione consensuale" dal Pd e governo "fino al 2023" : “Voglio che sia una separazione consensuale, amichevole”. Matteo Renzi annuncia ai suoi che è necessario passare subito all’azione: “Azione Civile” è il progetto che l’ex premier metterà in campo già da oggi per separare dal Pd un nuovo gruppo parlamentare che dia pieno sostegno a un Governo istituzionale, affidato a una figura terza, un tecnico, che non solo impedisca di andare al ...

Crisi di governo - asse M5s-Pd? Salvini col centrodestra/ "Vedrò Berlusconi e Meloni" : Crisi di governo, Renzi apre a M5s: asse col Pd? Salvini apre al centrodestra e annuncia: "Vedrò Berlusconi e Meloni". Le ultime notizie.

Crisi di governo - oggi la mozione contro Conte sbarca al Senato : È stata convocata per le 16 di oggi la conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato chiamata a decidere quando si dovrà votare la mozione presentata dalla Lega per sfiduciare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, primo vero passo verso il crollo dell'esecutivo gialloverde voluto da Matteo Salvini.Domani, invece, saranno i presidenti dei Gruppi parlamentari alla Camera e riunirsi per decidere quando convocare a Roma i ...

La crisi di governo - il voto in autunno e quella coincidenza con Draghi : Agosto, vacanza non ti conosco. È proprio vero che Ferragosto non ha mai riservato piacevoli sorprese sul fronte

Crisi di governo - Salvini ufficializza il ritorno da Berlusconi : “Gli proporrò patto per l’Italia del sì. Non escludo anche qualche grillino” : Al quinto giorno della Crisi di Governo Matteo Salvini getta la maschera: la Lega non correrà da sola ma torna tra le braccia di Silvio Berlusconi e del centrodestra. “Gli proporrò un patto – annuncia Salvini intervistato da il Giornale – l’Italia del sì contro l’Italia del no”. Un’alleanza contro dentro tutti, da Giorgia Meloni alle “nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori”, ma ...