Paola Perego | l’idea del ritorno della Talpa e gli attacchi di panico

Paola Perego : "Ho sofferto di attacchi di panico - ma ho imparato a conoscermi" : In occasione della fine del suo Non disturbare su Rai 1, Paola Perego ha deciso di confessarsi sulle colonne del quotidiano romano Il Tempo, tra progetti futuri e vita famigliare. Nonostante sia uno dei volti più popolari della televisione italiana, poco si sa del privato della conduttrice lombarda, con una carriera più che trentennale. Compagna del noto agente delle star Lucio Presta, Paola Perego ha però reso noto che sta vivendo un periodo ...

Lato b perfetto! Paola Perego a 53 anni fa invidia : Paola Perego sarà pure occupata con le riprese della trasmissione “Non disturbare” in onda su Rai Uno, ma non si lascia scappare la possibilità di farsi un bel tuffo nel mare, di staccare la spina, di prendere un po’ di sole. E così tra un’intervista e l’altra, tra un’indagine nel passato di qualche vip eccola che chiede asilo politico nella bellissima Formentera. Da dove regala ai fan scatti altrettanto belli, carichi di fascino e ...

Paola Perego - 53 anni portati divinamente : in costume lascia senza fiato : Paola Perego, conduttrice amatissima dal pubblico, è tornata di recente sul piccolo schermo con ‘Non disturbare’, la trasmissione in onda su Raiuno in cui intervista a 360 gradi l’ospite di turno. Ma la sua estate è anche a Formentera, un’isola che Paola, al pari di tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ama in particolar modo. La ‘isla’, dove è volata con il suo Lucio Presta, è il suo posto felice, perfetto per rilassarsi e fare tanti ...

Non Disturbare - Coruzzi su Paola Perego : “Piace la sua semplicità” : Mauro Coruzzi dice la sua su Non Disturbare: “Paola Perego sorprende perchè è semplice” E’ dedicata a Paola Perego questa settimana la rubrica “I protagonisti della TV visti da Platinette”, con la quale Mauro Coruzzi, sul numero di DiPiùTv uscito in edicola oggi, ha commentato Non Disturbare. La trasmissione, lo ricordiamo, è attualmente in onda con la nuova edizione ogni martedì in seconda serata su Rai1 (la terza ...

Paola Perego stende tutti! 53 anni e fisico da fare invidia alle 20enni : Ex modella e conduttrice di successo, Paola Perego è uno dei volti più amati della tv italiana. Nata il 17 aprile 1966, ha condotto trasmissioni cult e di grande successo, da La Talpa a Forum, ed è sposata con Lucio Presta, il celebre agente dei vip. Da poco è tornata in televisione con il programma ”Non disturbare” su Rai Uno, la Perego si gode il successo e una rilassante vacanza a Formentera.\\ Proprio nell’isola delle vacanze la conduttrice ...

Elena Santarelli racconta a Paola Perego : “Ho voluto vedere il tumore di mio figlio. L’oncologa mi ha detto : “Ma sei pazza?”” : Paola Perego con il suo “Non disturbare“, su RaiUno in seconda serata, trasforma un’intervista in una vera e propria chiacchierata intima con l’ospite. La location (una stanza d’albergo) e il garbo della conduttrice fanno sentire l’intervistato a proprio agio. Così è stato anche con Elena Santarelli che ha raccontato la dura esperienza di suo figlio Giacomo. “Ho visto il tumore che Giacomo aveva, l’ho ...

Ascolti tv 2 luglio 2019 : Non disturbare di Paola Perego parte bene : Ascolti tv di martedì 2 luglio 2019: come è andata la prima di Non disturbare condotto da Paola Perego? Paola Perego è tornata per il secondo anno di fila con il suo Non disturbare. Nella puntata in onda martedì 2 luglio, il programma in seconda serata registra una buona partenza, il 9,4% di share. La […] L'articolo Ascolti tv 2 luglio 2019: Non disturbare di Paola Perego parte bene proviene da Gossip e Tv.

Paola Perego su Non Disturbare : “Commenti molto positivi”. Gli ascolti : Non Disturbare, con Paola Perego: gli ascolti della prima puntata della seconda edizione Ha debuttato ieri, martedì 2 luglio 2019, in seconda serata su Rai1 la nuova edizione di Non Disturbare, il programma estivo di Paola Perego, dedicato alle interviste di personaggi che si raccontano a cuore aperto nella suggestiva quanto insolita location di una camera d’albergo. E a seguire la prima puntata della seconda edizione di Non Disturbare ...

Paola Perego a TvBlog : "Non disturbare lo farei tutto l'anno. Presto l'incontro con Rai per il contratto - ma oggi per me conta il progetto" : Torna da stasera, in seconda serata, sulla prima rete della Rai il programma "Non disturbare". La conduttrice della trasmissione Paola Perego incontra nell'intimità di una camera d'albergo noti personaggi del mondo dello spettacolo per una chiacchierata fatta di racconti senza filtri in un ambiente raccolto e intimo adatto per questo tipo di confessioni. Il format, prodotto da Stand by me per Rai1 e in onda per 6 puntate, porta allo scoperto ...

Non disturbare – Paola Perego torna con le interviste in una stanza d’albergo nella seconda serata di Raiuno. : Paola Perego, dopo il successo dello scorso anno, torna con Non disturbare, il programma di interviste in una camera di albergo, nella seconda serata del martedì di Raiuno, per sei puntate. Non disturbare | Prima puntata 2 luglio 2019 Paola entra nelle stanze di Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli, trovando due storie umane e professionali […] L'articolo Non disturbare – Paola Perego torna con le interviste in una stanza ...

Paola Perego : la Talpa senza di me è come se rapissero mio figlio : Paola Perego torna a parlare di un reality di successo da lei condotto anni fa nel 2004 in casa Rai, poi dal secondo anno sulle reti Mediaset, “La Talpa”. “Se non è “La Talpa” possono fare giustamente quel che vogliono. Rifare “La Talpa” senza di me è come se mi rapissero mio figlio”. Si era parlato di una possibile edizione made in Rai: “La Talpa è La Talpa” è un game molto particolare con delle sue regole per cui un altro programma sarebbe ...

Non Disturbare - Paola Perego svela : “Mi chiedono di rifare La Talpa” : La Talpa, Paola Perego ricondurrà il reality dopo Non Disturbare? “Mi chiedono di rifarla” Andrà in onda oggi a partire dalle 23.10 circa la prima puntata della nuova edizione di Non Disturbare, con Paola Perego, dopo i vari rinvii avvenuti di recente per via di cambiamenti apportati al palinsesto. Stasera, martedì 2 luglio, con le interviste di Elena Santarelli e Cristiano Malgioglio, Paola Perego darà dunque ufficialmente il via ...

Da stasera Paola Perego torna in tv in seconda serata su Rai1 con la nuova edizione di "Non disturbare" ma il suo vero sogno rimane quello di tornare a condurre "La Talpa", il reality andato in onda nei primi anni ...

