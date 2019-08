Niente doccia | un secchio al posto del wc Parte la traversata di Greta a bordo della

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ci vogliono due settimane di navigazione per arrivare al summit Onu sul clima, in programma a settembre New York. E cosìThunberg sta per partire per laMalizia II, la barca a vela di Pierre Casiraghi. A raccontare il viaggio che sarà è lo skipper tedesco Boris Herrmann, come riporta il CorriereSera. A, visto che si tratta di un’imbarcazione da competizione non c’è il wc (verrà usato un), né la.Col, ma gliel’ha detto? «Sì, certo». E lei come ha reagito? «In modo rilassato, rispondendo che aveva messo in conto che sarebbe stato un viaggio faticoso, e l’importante è arrivare». Boris Herrmann è lo skipper tedesco che ha offerto aThunberg un passaggio in barca a vela percipare al vertice ...

