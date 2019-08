Malata di tumore | il marito la picchia durante le terapie | staccati i drenaggi

Giovane mamma Malata di tumore : sui social scatta la gara di solidarietà : Esmeralda è una Giovane mamma che vive in provincia di Catania, colpita da un tumore maligno all'esofago. Per l'operazione...

Le diagnosticano tumore molto aggressivo : mamma si sottopone a doppia mastectomia ma poi scopre che non era Malata : I medici le avevano diagnosticato una forma di tumore maligno al seno molto aggressiva e per questo si era sottoposta ad una doppia mastectomia e a diversi cicli di chemioterapia. Ma un anno dopo l’inizio delle cure l’ospedale si rende conto che c’è stato un errore e che la donna, madre di due bambini, in realtà non è mai stata malata. È la storia di Sarah Boyle, una 28enne britannica in cura al Royal Stoke University Hospital, ...