Funerale Diabolik | Tar respinge ricorso | saranno in forma privata

Figlia Diabolik : domani non ci presenteremo al Funerale : Roma – “domani noi non ci presenteremo!”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Giorgia, la Figlia di Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, in merito ai funerali del padre, ucciso la settimana scorsa, che si terranno domani mattina al cimitero Flaminio. L'articolo Figlia Diabolik: domani non ci presenteremo al funerale proviene da RomaDailyNews.

Omicidio Diabolik - ricorso bocciato : Funerale sarà privato : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Il Tar ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia Piscitelli contro l’ordinanza firmata da questore di Roma che impone ”per ragioni di ordine pubblico” i funerali in forma privata domani alle 6 di mattina al cimitero Flaminio. Lo conferma all’Adnkronos Rita, la moglie di Fabrizio Piscitelli.Nel frattempo è stato deciso che verrà risentito l’autista cubano che ...

Diabolik - striscione per Funerale pubblico in sede Irriducibili : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli“La morte è uguale per tutti… il funerale anche! Salutare Fabrizio è un nostro diritto!”. E’ quanto scritto in uno striscione affisso stamattina in via Amulio, zona Tuscolana, davanti alla sede degli Irriducibili Lazio che firma la frase a breve, fanno sapere all’Adnkronos fonti vicine alla tifoseria, visibile in tutta Italia. Una forma di protesta, fin ...