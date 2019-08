Concorso Ripam Campania | a settembre s' inizia con la preselettiva

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Si è conclusa il giorno 8 agosto la fase di registrazione sul portale della Regione, (denominata "step one"), per inoltrare la propria candidatura per 2.175 assunzioni a tempo indeterminato presso la Regionee 166 enti locali della Regione, inquadramento secondo i due differenti profili: C (diplomati) e D (laureati). Il comunicato ufficiale: più di 300.000 domande Il giorno successivo alla chiusura del portale per le iscrizioni online, il sito della regione ha pubblicato una comunicazione ufficiale con i dati relativi alle iscrizioni. Sono pervenute 303.965 domande, di cui più 1.001 solo nell'ultima mezz'ora; i posti messi al bando sono 2.175. Secondo i dati raccolti appena dopo la chiusura delle iscrizioni, le domande per la categoria C1 sono state 185.613, quelle per la categoria D1 1.069.844, per un totale di 1.255.457. Dato che per ogni utente è stato possibile ...

anteprima24 : ** #Concorso in #Regione, reso noto il calendario delle #Prove #Preselettive: ecco #Date e orari **… -