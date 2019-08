Ciclismo | grave incidente a Domenico Pozzovivo | fratture a braccio e gamba

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) La lunga lista di incidenti occorsi sulle strade italiane a ciclisti di ogni età e livello si allunga con un nome noto., lo scalatore lucano del Team Bahrain Merida, è stato investito mentre si stava allenando in provincia di Cosenza. Lo sfortunato corridore è stato travolto da una macchina, il cui conducente si è fermato per allertare i soccorsi.è stato trasportato in ospedale dove purtroppo gli sono state riscontrate delleale alla, un infortunio che lo esclude dunque dalla prossima Vuelta Espana che sarebbe stato il suo vero obiettivo stagionale a livello personale., secondonel 2019 La stagione 2019 dinon è stata certo molto fortunata. Il 36enne scalatore lucano aveva rischiato di saltare il Giro d’Italia per una brutta caduta avvenuta durante la Freccia Vallone. Il corridore del Team ...

