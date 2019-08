Uomini e donne | Sossio non potrà assistere al parto di Ursula

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Serena Granato In una recente intervista,Aruta eBennardo hanno rilasciato alcune dichiarazioni sull'imminente nascita di Bianca Due tra i protagonisti più chiacchierati del Trono Over sono tornati al centro del gossip. In un'intervista concessa amagazine,Aruta eBennardo hanno rilasciato alcune dichiarazioni sull'imminente nascita della loro prima figlia femmina, Bianca. Al noto rotocalco, Aruta ha anticipato che nonaldella sua compagna. "Per entrambi – hanno confidato gli ex volti del dating-show di Maria De Filippi – spicca sicuramente il giorno in cui abbiamo iniziato, piano piano, a comprare tutto il necessario per la nascita di Bianca: da pochissimo abbiamo preso i passeggini, oltre che tantissimi vestitini, e ora attendiamo la culla… è quasi tutto pronto". Circa l'educazione da impartire a Bianca, ...

