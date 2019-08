Salvini | “No ad ammucchiate”

Fonte : sportfair

(Di domenica 11 agosto 2019) Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Mi risultano numerose telefonate all’insegna della poltrona, per un’ammucchiata per non mollare la poltrona”. E’ quanto ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteoche ha definito di “uno squallore imbarazzante l’appello di Renzi ai Cinque Stelle”. “C’era il patto della crostata, questo è il patto della poltrona”. “L’appello di Renzi – aggiunge – è fondato sulla paura, paura di ascoltare il popolo, cosa c’è di più bello che non fare decidere i cittadini”. Ribadisce la sua richiesta di andare subito al voto. “Ho avuto una pazienza infinita, ora basta. Quando ho visto imprenditori che si lamentavano della crescita dello zero virgola non potevo fare finta di niente”. “Io non ho fretta, è l’Italia ...

carlaruocco1 : A #Soverato i cittadini stanno facendo capire che da oggi la #Lega torna a essere la Lega Nord. Il Sud è cultura m… - fattoquotidiano : 'SALVINI L'UOMO DEI NO' Il discorso che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte farà al Senato avrà un peso, ecc… - LegaSalvini : ??PAZZESCO!!! GRILLO ATTACCA SALVINI: 'NO A ELEZIONI, CAMBIAMENTI SUBITO'. INCIUCIO COL PD IN ARRIVO? -