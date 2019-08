Salvini contestato anche a Siracusa Ex deputata Pd | “10 ragazzi trattenuti senza motivo”

Catania - Matteo Salvini contestato : “Buffone”. Lanciate bottiglie di plastica contro l’auto : All’uscita dal municipio di Catania, qualche centinaio di manifestanti ha contestato Matteo Salvini gridando “buffone” e lanciando bottiglie di plastica vuote contro la sua auto. Tra il portone del municipio e la folla c’era un cordone di polizia. Ci sono stati momenti di tensione fra un gruppo di oppositori e uno di sostenitori della Lega. Le due fazioni sono divise da un cordone delle forze dell’ordine. Un gruppo di ...

Volano schiaffi a Catania : tensione tra i sostenitori di Salvini e i contestatori : Non solo contestazioni verbali, a Catania Volano anche gli schiaffi. I tafferugli sono avvenuti all’arrivo di Salvini in città. Poco prima che raggiungesse piazza Duomo, i suoi sostenitori si sono scontrati con un gruppo che, invece, lo contesta. Le due opposte ‘fazioni’ sono separate da un cordone della polizia ma c’è stato un contatto tra alcune persone e sono dovuti intervenire gli agenti. ...

Salvini a Catania - gruppo di contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. Ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5s” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Matteo Salvini contestato anche a Catania : attivisti leggono Costituzione - tensione con i leghisti : Dopo i fatti di Soverato, con l'intervento della polizia per disperdere i manifestanti, ancora una contestazione nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, impegnato in un tour pre-elettorale a Catania. tensione fra sostenitori leghisti e attivisti, intervengono le forze dell'ordine. Oggi altre contestazioni hanno accolto l'arrivo del vicepresidente del Consiglio in piazza duomo a Catania, dove è in programma un suo comizio. Circa ...

Salvini a Soverato - polizia allontana gruppo di contestatori del vicepremier. Danneggiato impianto audio : comizio interrotto : “La Calabria è terra accogliente. Salvini però tu vattene”. “Contro Salvini cultura e pipi chini (peperoni ripieni, ndr)” Sono solo alcuni degli striscioni esposti ieri durante il comizio della Lega a Soverato, in provincia di Catanzaro. Centinaia di poliziotti e carabinieri. Due motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Addirittura gli artificieri e le guardie ecozoofie. Una città blindata che però non ha fermato le ...

Salvini contestato a Soverato - black out al comizio : «Hanno danneggiato l'impianto» : black out e contestazioni al comizio di Salvini a Soverato. Un improvviso guasto alle luci ha costretto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad interrompere temporaneamente il suo...

Salvini contestato a Soverato - black out al comizio : «Hanno danneggiato l'impianto» : black out e contestazioni al comizio di Salvini a Soverato. Un improvviso guasto alle luci ha costretto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad interrompere temporaneamente il suo...

"Salvini beach party - ingresso 5 rubli" - il vicepremier contestato a Policoro : Non solo selfie, applausi e abbracci, ma anche contestazioni per il leader della Lega. “Salvini beach party - ingresso: 5 rubli”: è la scritta che compare su dei tre striscioni che sono stati esposti in attesa dell’arrivo sulla spiaggia di Policoro (Matera) del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Gli altri due drappi portavano la scritta: “Il Sud non dimentica” e “Salvini ...

"Salvini beach tour - ingresso 5 rubli" - il vicepremier contestato a Policoro : Non solo selfie, applausi e abbracci, ma anche contestazioni per il leader della Lega. “Salvini beach party - ingresso: 5 rubli”: è la scritta che compare su dei tre striscioni che sono stati esposti in attesa dell’arrivo sulla spiaggia di Policoro (Matera) del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Gli altri due drappi portavano la scritta: “Il Sud non dimentica” e “Salvini ...