Oslo | spari in moschea | “Arrestato l’autore” In casa sua trovato un cadavere di donna

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) È stato arrestato l’uomo sospettato di aver fatto irruzione in unavicino ad, sparando contro i presenti, nel pomeriggio del 10 agosto. La polizia non riferisce molto dell’identità dell’esecutore della sparatoria in cui è rimasta ferita una persona. Fanno sapere che si tratta di un “giovane bianco” di circa 20 anni che, come avevano già raccontato i testimoni nella giornata di ieri, indossava, al momento dell’aggressione, un elmetto e una divisa, con giubbotto protettivo e ginocchiere. L’uomo, che al momento si rifiuta di rispondere alle domande, è accusato di tentato omicidio e anche sospettato di aver ucciso una, probabilmente una sua parente, il cuiè stato ridalla polizia nelladel giovane. La premier norvegese Erna Solberg ha incontrato gli esponenti della comunità islamica di Bearum colpita ...

