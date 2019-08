Olanda | crolla il tetto dell’Afas Stadion Tragedia sfiorata

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2019) Il forte vento ha fattore una grossa porzione deldell’Afas, impianto di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il club olandese ha documentato fotograficamente l’accaduto e pubblicato la foto su Twitter. Per fortuna, lo stadio era vuoto quando è accaduto il crollo. Nessun ferito. Il club si è detto scioccato per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurato proprio dal fatto che non ci siano stati danni a persone. La società ha anche assicurato che, fino a quando non ci sarà la certezza che l’impianto sia in sicurezza, non ospiterà alcuna gara. L'articoloildell’AfasilNapolista.

