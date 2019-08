I Radicali Italiani auspicano una maggioranza parlamentare anti-Salvini

Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) Formare "una nuovapolitica per impedire una svolta autoritaria". Una"che nasca intorno a una proposta federalista europea e riformatrice di cui l'Italia ha urgente bisogno". È la proposta lanciata daiin una lettera appello a tutti i parlamentari in cui si "evidenzia la svoltademocratica e nazionalista del leader della Lega, la convergenza fra la sua agenda politica e quella della Russia di Vladimir Putin, e come si sia arrivati a questo punto dopo 14 mesi di un governo che ha sistematicamente violato lo Stato di diritto". "Senza un equilibrio dei poteri", sostengono,che ha chiesto "pieni poteri", "potrebbe arrivare a controllare Camera, Senato, Governo, elezione del Presidente della Repubblica, e dunque giudici della Corte Costituzionale, esercito, forze dell'ordine e Rai". Leggi anche: Il "piano Ursula" che farebbe ...

