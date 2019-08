Morta Miriam Rivera | prima concorrente trans del Grande Fratello

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 10 agosto 2019) Francesca Galiciè stata ladela livello mondiale ed è stata trovatanel suo appartamento. Il marito non crede all'ipotesi del suicidio Il mondo dello spettacolo messicano è sotto choc alla notizia della morte di, laamatissimadela livello mondiale. La donna è stata trovata impiccata nella sua abitazione di Hermosillo ma il marito non crede alla teoria del suicidio e chiede maggiori indagini per scoprire la verità.aveva 38 anni e in Messico era molto famosa. La suapartecipazione televisiva risale al 2003, quando a 21 anni divenne la protagonista di un dating show incentrato su di lei. Alcuni uomini dovevano corteggiarla per riuscire a conquistarla ma solo alla fine scoprirono che in realtà era unaessuale. Nacquero polemiche e ci ...

