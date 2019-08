Jeffrey Epstein si è suicidato in carcere

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 10 agosto 2019), il miliardario americano accusato di decine di casi di abusi sessuali su minorenni, si èin. Lo riporta la Nbc citando tre fonti.L’uomo, 66 anni, è accusato di aver abusato di diverse ragazze molto giovani tra il 2002 e il 2005. Alcune delle vittime avevano appena 14 anni. Dopo l’arresto si era dichiarato non colpevole.Il corpo diè stato trovato intorno alle 7.30 del mattino: secondo Nbc New Yorksi sarebbe impiccato in cella. Il miliardario era stato messo sotto osservazione per timore che si suicidasse dopo che due settimane fa era stato trovato privo di conoscenza in una cella al Metropolitan Correctional Center di Lower Manhattan con segni sul collo.

