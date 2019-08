Beppe Grillo torna in campo | “Bisogna salvare l’Italia dai barbari”

Fonte : fanpage

(Di sabato 10 agosto 2019) Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle pronto are inin prima persona in questa crisi di governo: "Mi eleverò perdai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo". E spinge per "cambiamenti" invece delle elezioni...

