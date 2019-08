Stash dei The Kolors colpito da un grave lutto | l’annuncio doloroso

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 9 agosto 2019)perdei The: è morto lo zio Ore particolarmente tristi queste per il front man dei The. Il motivo? E’ morto il suo amato zio Jimmy. Ad annunciarlo è stato proprio lo stesso insegnante di Amici di Maria De Filippi su instagram, asserendo senza tanti mezzi termini: “Ciao, zio Jimmy! Grazie per averci insegnato a mantenere il sorriso, sempre…Sei stato l’inizio di tutto questo!” Ovviamente ildihamolto i suoi tantissimi fan, i quali si sono immediatamente precipitati sui social per fargli le più sincere condoglianze, nella speranza possa superare questo momento assai difficile della sua vita.dei Theaddolorato per la morte dello zio: le sue parole Come detto pocanzi,è inper la morte del suo amatissimo zio Jimmy. Il popolare cantante, dopo aver annunciato su instagram la scomparsa di ...

