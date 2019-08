Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma, 9 ago. (AdnKronos) (di Gloria Frezza) – di Gloria FrezzaLa notte del 9 agosto 1969 fu un momento indelebile nella memoria collettiva statunitense. Cinquant’fa nella villa di Cielo Drive, appartenente al regista Roman Polanski, si consumò il terribile omicidio di, sua moglie, incinta di 8 mesi. I responsabili furono ben presto individuati nella ‘Charles Manson’s Family’, membriguidata da uno dei killer più sanguinaristoria americana.aveva 26, le mancavano due settimane al parto. Era un’attrice in ascesa, star di ‘La valle delle bambole’ e ‘Barabba’, ma nei suoi confronti gli assassini non mostrarono alcuna pietà. Quella notte Polanski si trovava a Londra eaveva chiesto a sua sorella di venire a trovarla per la notte, ma lei non aveva accettato e allora si ...

HuffPostItalia : 50 anni fa morì Sharon Tate, ultima vittima di Charles Manson e icona (discussa) di Quentin Tarantino - Corriere : Sharon Tate, 50 anni fa l’omicidio della setta di Manson Immagini - News24Italy : #Sharon Tate, 50 anni dall'omicidio della setta 'Manson' -