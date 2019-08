Inter | l’ultimo schiaffo ad Icardi | la maglia n°9 va a Lukaku | per Maurito non c’è più

Fonte : sportfair

(Di venerdì 9 agosto 2019) L’priva Maurodella sua: la numero 9 va a Romelu, ultimo segnale che per l’argentino non c’è più posto L’arrivo di Romelu, dopo giorni di estenuante trattativa, rotture e rilanci con il Manchester United e la Juventus che ha provato ad inserirsi, ha fatto felici tutti: Antonio Conte ha il bomber che voleva, la società ha piazzato il colpo da 90, i tifosi sognano grandi traguardi grazie ad un mercato competitivo. Eè l’altra faccia della medaglia. L’argentino è sempre più ai margini della squadra, tanto che l’gli ha tolto anche la. La casacca numero 9 sarà infatti sulle spalle di Romelu, come annunciato dal club. L’ultimo segnale che fa capire come pernon ci sia più posto all’. Ph. InstagramL'articolo, l’ultimoad ...

