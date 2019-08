Harmony OS Huawei | requisiti | dispositivi e come funziona

La battaglia Usa-Cina passa dai sistemi operativi : Huawei lancia HarmonyOS per sostituire Android : Huawei, la società cinese messa al bando da Trump corre ai ripari. Pronto un nuovo sistema operativo per tutti i dispositivi per sostituire Android, dopo che Google ha annunciato la revoca delle forniture

Huawei lancia il suo sistema operativo : HarmonyOS : A Dongguan la prima conferenza degli sviluppatori Huawei: in 4 mila assistono alla svolta. L'azienda cinese presenta il sistema operativo proprietario, HarmonyOS. Con tutta l'intenzione di dare filo da torcere ad Android di Google e iOS di Apple. L'ARTICOLO

Huawei svela HarmonyOS - il sistema operativo multipiattaforma : Lo fa durante la prima conferenza per gli sviluppatori organizzata dal gigante cinese dall'anno della sua fondazione, nel 1987. Sarà open source e potrà essere utilizzato su vari dispositivi: dagli smartphone alle tv

HarmonyOS - Huawei ha svelato ufficialmente il suo sistema operativo : Dongguan (Cina) – Presso il Dongguan Basketball Center nel gargantuesco complesso del campus Huawei non lontano da Shenzhen, il colosso cinese ha finalmente tolto i veli dal sistema operativo HarmonyOS. In occasione della prima edizione della Huawei Developer Conference c’è stato il primo contatto con un sistema operativo basato su microkernel e contraddistinto da leggerezza, flessibilità e soprattutto da una natura multipiattaforma ...

Huawei svela HarmonyOS - il suo OS per tutti i dispositivi e come alternativa ad Android : Nella giornata inaugurale della Huawei Developer Conference, il colosso cinese ha presentato HarmonyOS, la propria piattaforma per tutti i dispositivi. L'articolo Huawei svela HarmonyOS, il suo OS per tutti i dispositivi e come alternativa ad Android proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale Harmony OS - il sistema operativo Huawei dal 9 agosto potrebbe anche sostituire Android? : Il nuovo sistema operativo Huawei, alternativo ad Android, è realtà proprio oggi 9 agosto. Non più voci o ipotesi sull'esperienza software proprietaria: questa ha preso vita (come ampiamente anticipato) nel corso della HDC 2019, ossia la tradizionale conferenza annuale degli sviluppatori pianificata da Huawei (appunto) in Cina. Sembrava dovesse chiamarsi Hongmeng OS in un primo momento ma è Harmony il vero e proprio nome del sistema ...

Huawei brevetta il sistema operativo Harmony OS in Europa - dagli USA altro spiraglio per uscire dalla crisi : Il sistema operativo proprietario a cui sta lavorando Huawei ha un nome: in Europa si chiamerà Harmony OS. L’informazione deriva dalla richiesta ufficiale depositata il 12 luglio scorso dall’azienda cinese presso lo European Union Intellectual Property Office, l’ufficio dell’unione Europea per la proprietà intellettuale. Nel documento si evince che il sistema operativo sarà compatibile sia con gli smartphone che con i ...