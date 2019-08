GTA 5 è il gioco più venduto in UK nella prima metà del 2019

Guida Casinò GTA Online - come funziona la nuova feature del gioco Rockstar? : Il Casinò di GTA Online è finalmente disponibile all'interno del titolo targato Rockstar Games, per la gioia di tutti i fan del brand che da lungo tempo chiedevano la sua implementazione. Un'attesa che è stata evidentemente ripagata, vista la gran mole di utenti che non ha perso tempo a riversarsi tra i tavoli digitali delle sale da gioco di Vinewood. Sono stati anni particolarmente fortunati per tutti gli appassionati della community, ...

GTA Online : i giochi del Diamond Casino non sono disponibili in alcuna nazioni a causa delle leggi sul gioco d'azzardo : Rockstar ha da poco reso disponibile il lussuoso Diamond Casino per i giocatori di GTA Online, purtroppo però non tutti gli utenti potranno divertirsi con i giochi proposti a causa delle restrizioni imposte sulle leggi del gioco d'azzardo in vigore in alcuni Paesi.Alcuni giocatori hanno riportato l'impossibilità totale nell'accedere ai nuovi contenuti mentre altri parlano di limitazioni, in ogni caso i problemi si sono verificati nei territori ...

Diamond Casinò in GTA Online : dove trovare le 54 carte da gioco segrete : Il Diamond Casinò in GTA Online ha finalmente aperto i battenti. Nella giornata di ieri, 23 luglio, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno infatti rilasciato un corposo aggiornamento su PC, PlayStation 4 e Xbox One per la celebre e giocatissima modalità multiplayer di Grand Theft Auto 5. Aggiornamento atteso da tempo da tutti i "criminali" in erba impegnati tra le strade di Los Santos, e che va per l'appunto ad introdurre un resort tra le ...