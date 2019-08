BMW Active Tourer - La 225xe amplia l' autonomia in elettrico

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 9 agosto 2019) Nell'ambito di un aggiornamento a 360 gradi dell'intera gamma ibrida plug-in, la BMW si appresta a introdurre sul mercato la variante aggiornata della Serie 2ibrida plug-in. Laha aumentato del 25% la propriain solo, ora di 55/57 km (a seconda delle versioni) omologati secondo il protocollo Wltp.Tutti i numeri. Il segreto sta in una batteria agli ioni di litio parimenti ingombrante rispetto a quella della versione uscente, ma dalla capacità superiore: da 7,7 si è passati a 10 kWh. Allocata sotto il divanetto posteriore, lascia spazio a un bagagliaio di 400 litri dietro lo schienale (una settantina in meno rispetto al volume massimo delle versioni solo a benzina o a gasolio). La nuova componente permette anche di ritoccare i valori di consumo e di emissioni di anidride carbonica. Nel primo caso il dichiarato è di 1,9/2,1 litri per 100 km di ...

