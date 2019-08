Uomini e donne | accusa-choc a Raffaella Mennoia | Non lo ha licenziato anche dopo lo

Uomini e Donne - Cartasegna e la Salemi insieme? Lei : “Sono scioccata” : Marco Cartasegna di Uomini e Donne e Giulia Salemi non stanno insieme: la smentita In questi giorni sono circolate on line diverse voci di corridoio inerenti a un presunto flirt tra Marco Cartasegna e Giulia Salemi. Flirt smentito alcuni giorni fa dalla ragazza durante un suo intervento in radio. Smentita che però poco ha convinto i suoi fan, i quali hanno dichiarato di pensare di aver visto l’ex tronista di Uomini e Donne di spalle in una ...

Deianira Marzano : pesante rivelazione su un autore di Uomini e Donne : Deianira Marzano ha appena fatto una pesante rivelazione su uno degli autori di Uomini e Donne. Ecco le sue parole Settimana non proprio tranquilla per il programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. La trasmissione infatti non sta avendo vita facile tra le accuse di alcuni ex protagonisti e le minacce di querele che […] L'articolo Deianira Marzano: pesante rivelazione su un autore di Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne gossip - Nicolò Ferrari nel mirino dei fan francesi : “Brutta esperienza” : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari parla dell’esperienza nel reality francese Les Anges Siete in cerca di gossip su Uomini e Donne? L’assenza del programma si fa sentire, ma oggi vi accontentiamo parlando di Nicolò Ferrari. Non che il pubblico di Uomini e Donne si stia annoiando sotto l’ombrellone, viste le vicende tra Teresa Cilia, Mario […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nicolò Ferrari nel mirino dei fan francesi: ...

“Rosiconi!”. Furia Maria De Filippi - caos a Uomini e Donne : “Occhio a diffide e querele” : Sono giorni roventi per tutto il mondo del gossip. E anche un programma come Uomini e Donne non è da meno. Vi abbiamo parlato infatti di scatti bollenti e pose osé pubblicate sui social dai protagonisti del format del pomeriggio Mediaset. Vi abbiamo parlato di amori finiti, naufragati in meno di un mese, o nuove scintille e passioni pronte ad esplodere. Vi abbiamo anche raccontato di litigi, frecciatine, insulti, critiche e chi più ne ha e più ...

Uomini e Donne - nuova frecciata di Salvatore di Carlo alla Mennoia e spunta un post dell'ex di Claudio Sona : Il marito dell'ex tronista ancora contro l'autrice. E dal web spunta un vecchio post di Juan Fran Sierra sempre contro la Mennoia.

Uomini e Donne Annuncia Diffide e Querele agli ex Protagonisti! : Non sembra finire la polemica tra la redazione di Uomini e Donne e i vecchi tronisti e corteggiatori. Dalle parole presto si passerà alle denunce! Ecco tutti i dettagli! Manca ancora più di un mese al via di Uomini e Donne, ma molto meno alla prime registrazioni del dating show di Canale 5. In questi giorni Maria De Filippi si sta godendo le vacanze al mare, un relax più che meritato. In compenso però la redazione del programma sta lavorando. E ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi sbrocca : "Adesso basta balle - ci vediamo in tribunale" : La redazione dell'amatissimo programma di Maria De Filippi Uomini e Donne - in onda su Canale 5 - non trova pace in questa calda estate. Prima la polemica tra l'autrice Raffaella Mennoia e l'ex corteggiatore Mario Serpa, e adesso il "caso" dell'ex tronista Teresa Cilia. In proposito a quest'ultima d

Uomini e Donne News - Salvatore Di Carlo : nuova stoccata alla Mennoia : Uomini e Donne News, Salvatore Di Carlo: nuova stoccata a Raffaella Mennoia Sembra non avere fine l’infuocata polemica intestina a Uomini e Donne che si è innescata tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. Nella querelle è intervenuto nuovamente anche Salvatore Di Carlo, marito dell’ex tronista. Dopo che nella giornata di ieri sono volati gli stracci […] L'articolo Uomini e Donne News, Salvatore Di Carlo: nuova stoccata alla ...

News Uomini e Donne : autore nei guai? La segnalazione choc : Deianira Marzano svela un clamroso retroscena su un autore di Uomini e Donne Deianira Marzano, poco fa, ha ricevuto una segnalazione su uno degli autori di Uomini e Donne che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? L’influencer, su instagram, ha rivelato che un manager le avrebbe confidato che uno degli autori di UeD, durante il trono di Lorenzo e Luigi, avrebbe avuto un comportamento poco professionale con alcune ...

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione/ Uomini e donne : 'Sei un cialtrone ma...' : Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Uomini e donne: dolce dedica d'amore in vacanza ad Ostuni e sui social. Ecco le novità

Temptation Island 2019 - Katia Fanelli sogna "Uomini e Donne" : «Vittorio invece resterà solo e sofferente» : Katia Fanelli, protagonista dell'ultima edizione di "Temptation Island", è tornata single e potrebbe sognare il trono di "Uomini e Donne". In un'intervista a...

Uomini e donne - Raffaella Mennoia e Teresa Cilia ai ferri corti : volano diffide e denunce : L’estate di Uomini e donne è più rovente che mai. Prima gli attacchi di Mario Serpa alla redazione del programma, ora quelli della ex tronista Teresa Cilia che si scaglia contro Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, specificando di avercela solo con lei e non il resto dello staff. Tutto è iniziato quando Teresa si è schierata dalla parte di Serpa gettando alcune ombre, senza però scendere nei dettagli, sul dating show di Maria De ...

Uomini e Donne : Manuel Galiano parla di tradimento e si sfoga : Manuel Galiano di Uomini e Donne svela sul tradimento: “Non lo farò mai più” Manuel Galiano ha risposto anche oggi, senza filtri, alle domande dei followers su Instagram. Dopo la fine della storia con Giulia Cavaglià il ragazzo è tornato a divertirsi con gli amici e in questi giorni si è concesso qualche momento di vacanza e relax. Manuel ha detto la sua anche sul tradimento, rispondendo alla domanda di chi gli ha chiesto se ...

Maria De Filippi in vacanza e “Uomini e donne” posta il comunicato : «Sciocchezze. D’obbligo diffide e denunce» : Dopo un anno di duro lavoro in tv, con numerosi programmi da portare avanti, Maria De Filippi si concede qualche giorno di sole con una vacanza ad Ansedonia, dove ha comunque continuato la sua vita sportiva. Nel mentre il suo programma “Uomini e donne” ha diramato un comunicato per mettere fine alle numerose voci circolate in questi giorni sulla trasmissione Mediaset. Amante dell’attività fisica, Maria in grande forma fotografata da “Chi” si è ...