Salvini | “La maggioranza non c’è più | andiamo al voto”

Landini attacca Salvini : “la vera sicurezza è non morire sul lavoro” : A chi sbandiera tutti i giorni il vessillo della sicurezza, il segretario della CGIL fa notare che il vero tema è un altro: quelle delle morti sul lavoro. Una situazione nettamente peggiorata, con un aumento delle morti sul luogo di lavoro. Il problema è che non si investe sulla sicurezza. Così Maurizio Landini ad “Avanti pop” la festa del sindacato a La Spezia: La situazione e’ peggiorata, c’e’ un aumento delle ...

Guerra aperta tra Di Battista e Salvini - il leader M5S “la smetta di disprezzare il lavoro altrui - si ubriacasse” la risposta del Ministro - “Oggi lo mando a cag.re”. : E’ Guerra aperta tra Di Battista e Salvini. I due non si sopportano più e ogni giorno che passa gli attacchi diventano sempre più violenti. L’ultima miccia che poi ha provocato attacchi da ambo le parti, è stata innescata dal leader del M5S su Facebook. Di Battista ha attaccato Salvini chiedendo di smettere “di disprezzare il lavoro altrui”. Secondo il leader del M5S, Salvini è un uomo politico che dal 1993 vive alle spalle degli ...

Salvini - Durigon (Lega) : “La parola ‘zingaraccia’? Non è dispregiativa - è solo un intercalare” : Spiegazione ‘sui generis’ fornita dal sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, alla espressione “zingaraccia’destinata alla ruspa“ utilizzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini per definire una donna che, in un reportage del Giornale nel campo rom di via Monte Bisbino, alla periferia nord di Milano, viene immortalata mentre lo minaccia. Ospite di “In Onda”, su La7, Durigon commenta: “Io penso che, ...

Salvini : “La riforma Bonafede è acqua” : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “La riforma della Giustizia del ministro Bonafede è acqua: non c’è veramente uno scatto in avanti, quella differenza che gli italiani si aspettano”. Matteo Salvini ha parlato in diretta sul suo profilo Facebook e non ha risparmiato attacchi alla riforma che si discuterà oggi alle 15 in Cdm. ‘C’è un progetto della Lega che prevede che un processo possa durare tre anni e sei ...

Il sostenitore a Salvini : “Lascia il M5s e torna con Berlusconi”. E il leader della Lega reagisce così : “O si fa una manovra coraggiosa, e si è tutti compatti su questo, oppure si torna al voto”. A dirlo, al comizio di Golasecca (Varese), è il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre parla di riduzione delle tasse. A quel punto, dal pubblico, si alzano alcune voci che lo esortano a mollare il M5s: “torna con Berluconi, torna con Berlusconi” gli grida qualcuno. E il ministro dell’Interno risponde senza ...

Danilo Toninelli contro Matteo Salvini : “Lavori - c’è tanto da fare su sicurezza e immigrazione” : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, risponde a Matteo Salvini e alle accuse mosse dal ministro dell'Interno sul suo operato, lanciando una frecciatina nei confronti del leader della Lega: "Questo governo ha un sacco di lavoro da fare, secondo voi io penso alle poltrone? Chiedo anche agli altri di lavorare. C'è tanto da fare sulla sicurezza e sull'immigrazione".Continua a leggere

Salvini : “Con tre no su autonomia - giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega rischia di isolarci in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Von der Leyen - Salvini : “Noi coerenti”. 5 Stelle : “La verità? C’era accordo coi sovranisti - poi loro hanno votato contro” : “Abbiamo visto una presidente della Commissione europea indicata dalla Merkel e sostenuta da Macron, Renzi e Berlusconi e dai 5S, sbilanciatissima a sinistra sul alcuni temi come la crescita economica, il controllo dei confini, siamo preoccupati. E’ passata per 9 voti, è come se in Italia ci fosse un governo Pd-Fi-M5s, che cambiamento rappresenta? Sono orgoglioso della coerenza e della lealtà dimostrata dagli europarlamentari della ...

Manovra - Salvini : “Lunedì incontro i sindacati”. Palazzo Chigi : “La legge di bilancio si fa nelle sedi istituzionali” : “La Manovra si fa nelle sedi istituzionali con il premier e tutti i ministri“. Il messaggio arriva direttamente da Palazzo Chigi ed è indirizzato a Matteo Salvini. Un tentativo di Conte di fermare il vicepremier che nei giorni scorsi ha dichiarato di volere invitare i sindacati al Viminale per discutere della Manovra. Ma il ministro dell’Interno non arretra: intervistato su Rete 4 ha ribadito: “Ma faccio il vicepremier! E ...

La lettera di Matteo Salvini a Giuseppe Conte : “La Sea Watch vada in Olanda” : Matteo Salvini ha scritto una lettera a Giuseppe Conte, chiedendogli di richiamare personalmente i Paesi Bassi affinché si prendano le loro responsabilità nella vicenda della Sea Watch, la nave battente bandiera olandese ferma da oltre una settimana a largo di Lampedusa. A bordo ci sono ancora 43 persone, bloccate da un divieto del Viminale e dalla politica dei porti chiusi.Continua a leggere

Belve (Nove) - Massimo Giletti : “La strategia di Matteo Salvini? E’ chiara - avere un nemico a settimana” : “Io ritengo che la politica debba rimanere fuori con gli attacchi però la strategia di Salvini è evidente, cioè avere un nemico a settimana e fino a oggi l’ha pagato molto. Per me dovresti dar più spazio a chi la pensa contro di te proprio per mantenere viva l’idea del cambiamento”. Risponde così Massimo Giletti, unico uomo della terza stagione di ‘Belve’, il programma di Francesca Fagnani in onda venerdì 21 giugno sul ...