Puglia | importavano cocaina dall' Olanda | sette arresti

(Di giovedì 8 agosto 2019) Emanuela Carucci Le persone finite in manette sono anche coinvolte negli omicidi di due personaggi di spicco della mafia garganica e di due testimoni innocenti Gestivano un giro di droga provenientepersone originarie di Barletta e Manfredonia, tra le province di Bari e Foggia.Per questo i carabinieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare e perquisizioni nei confronti di pregiudicati ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'indagine riguarda l'importazione di ingenti quantitativi diproveniente, appunto,. Iavrebbero gestito un imponente traffico di droga proveniente'estero verso il Gargano e destinato ai mercati di Barletta e Bari. Sono stati tutti arrestati al termine dell'indagine 'Gargano', coordinataa Dda ...

Dalla Rete Google News

Estense.com

Aveva una ramificazione anche in provincia di Ferrara il gruppo criminale che importava via mare enormi quantità di droga per spacciarla poi nelle piazze di.