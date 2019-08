LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | cronometro femminile Under23 in tempo reale

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.58 L’ultima medaglia azzurra in questa prova risale al 2013 quando Rossella Ratto conquistò l’argento. 08.55 Sarà la svizzera Lara Krahemann ad aprire la competizione. 08.51 L’altra azzurra in gara, Letizia Paternoster, partirà come penultima del lotto alle ore 09.27. 08.47 La prima italiana a partire sarà Elena Pirrone alle ore 09.11. 08.43 Il percorso sarà il consueto, 22,4 km senza alcuna difficoltà altimetrica per veri specialisti. 08.38 Le due azzurre che prenderanno parte a questasaranno Elena Pirrone e Letizia Paternoster. 08.33 Saranno 29 le ragazze in gara. 08.28 Buongiorno e benvenuti alladelladeglidisu strada. Il programma completo di giornata (8 agosto) – La presentazione della gara Buongiorno e ...

