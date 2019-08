Lega Pro | la Serie C rimane a 60 squadre | per adesso prevale il regolare inizio del

Matteo Salvini - la voce : "La Lega pronta a ritirare i ministri". Poi la smentita : una polpetta avvelenata? : Nelle ultime ore si è diffusa un'indiscrezione secondo la quale Matteo Salvini avrebbe posto il premier Giuseppe Conte di fronte a un bivio: o le dimissioni dello stesso presidente del Consiglio o il ritiro dal governo dei ministri leghisti. A lanciare la bomba, in un momento a dir poco delicato, è

Lega - Molinari : “Noi dileggiati da M5s - siamo leali ma non abbiamo anello al naso. Tria? O ci ascolta o c’è un problema - come per alcuni 5 Stelle” : “Il ministro Tria? Non chiediamo la sua testa, ma o Tria segue le indicazioni della maggioranza o si pone un problema, come del resto su alcuni ministri M5s“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che rifila dure bordate al M5s e, in particolare, a suoi due ministri, Toninelli e Bonafede. Molinari spiega: ...

Conte al Quirinale - "colloquio informativo"La Lega : "L'unica alternativa è il voto"Tav è la prova delle distanza con M5s" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi con una nota.

La Lega chiede "ministri più ragionevoli". Molinari contro Tria : "Ci ascolti o diventa un problema" : “Non abbiamo mai detto che le postazioni vanno cambiate per forza con dei ministri della Lega. Si potrebbero sostituire alcuni ministri con altri esponenti dei 5 Stelle che hanno posizioni più ragionevoli”. Così il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, su Radio 24, parlando della possibilità di un Conte bis. “Nei 5 Stelle ci sono dei freni che se prima potevamo tollerare - aggiunge Molinari ...

Lega : rimpasto e nuovo programmaIl governo Conte è appeso a un filo : È incerto più che mai il futuro del governo, ora che le carte sono state scoperte. Salvini vuole il rimpasto e un nuovo programma di governo altrimenti è pronto alla crisi e al voto a ottobre Segui su affaritaliani.it

Tav - Lega minaccia M5s : “Per il ‘no’ vi assumerete responsabilità nei prossimi giorni”. Pd : “A casa” : La minaccia leghista, già anticipata da Matteo Salvini alla vigilia del voto sulle mozioni Tav, viene scandita durante l’intervento di Massimiliano Romeo, rivolto al M5s: “Se fate parte del governo e il presidente del Consiglio ha detto sì dovete essere a favore del Tav, non ci sono alternative”. E ancora: “Si pone sul tavolo una questione politica chiara e evidente: chi vota no alla Tav si prenderà la responsabilità politica ...

Toti : “Mio progetto? Cristallina alleanza con Lega e Fdi” : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – “Con il movimento ‘Cambiamo’ vogliamo ridare equilibrio al centrodestra. In maniera Cristallina avendo come alleati la Lega e Fratelli d’Italia”. Lo ha dichiarato il governatore della Liguria ed ex coordinatore di Forza Italia , arrivando nella sede romana della Regione Liguria dopo la firma dell’atto costitutivo del comitato ‘Cambiamo’. “Il progetto ...

Tav - bocciata la mozione M5S. Approvate quelle a favore dell’opera. La Lega : ci saranno conseguenze : Romeo: chi vota no si assume la responsabilità politica. Il Pd: la maggioranza non esiste più, Conte vada subito al Quirinale

Tasse - la Lega annuncia il prossimo step : via gli 80 euro di Renzi | "Penalizzate le fasce più povere" : "Pensiamo a 10-15 miliardi di riduzione delle Tasse. A partire dal superamento del bonus Renzi" degli 80 euro. A tornare a parlare della rivoluzione fiscale è stato il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia. L'ex premier: "Pagano sempre i più deboli"

Solesino - vigili con giubbotti antiproiettile e semiautomatica. Il sindaco : “Passerò alla Lega” : Aveva vinto le elezioni battendo il candidato leghista, ma adesso Elvy Bentani, sindaco di Solesino (Padova) sta pensando di passare alla Lega di Matteo Salvini: “Sono totalmente linea con la sua azione politica” dice a La Stampa. E quindi non stupisce che il primo cittadino abbia deciso di armare gli agenti della polizia locale con una pistola Glock mod. 9X21 (che con l’innesto di un bracciolo assume l’aspetto di una ...

Tav - al Senato duello finale M5s-Lega : in Aula Salvini e Di Maio. P. Chigi : “Non è giudizio sul governo”. Opposizioni pronte a sgambetto : Non la giustizia, non l’immigrazione e nemmeno i temi economici: l’ostacolo più alto sulla strada del governo Conte è sempre stato il Tav. Mesi fa il presidente del Consiglio aveva congelato il dossier proprio perché era la miccia più pericolosa. E ora che il capo del governo ha sciolto il nodo (a favore della realizzazione dell’opera), le contraddizioni nella maggioranza tornano in bella vista, aggiungendosi all’alta ...

Fondi Lega - Cassazione prescrive truffa per Bossi e Belsito - ma per lui processo bis. Confermata confisca 49 milioni : La decisione della Cassazione arriva dopo dopo oltre quattro ore di camera di consiglio. I giudici, che si sono pronunciati in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali della Lega, hanno prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito che però resta responsabile del reato di appropriazione indebita: per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in Appello. I giudici hanno ...

