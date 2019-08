Governo | Di Maio apre al rimpasto Non siamo qui per le poltrone

Crisi di Governo - Di Maio annulla tutti gli appuntamenti e va a palazzo Chigi : Il ministro Luigi Di Maio non parteciperà all'incontro di Cavriago in programma questa mattina per impegni istituzionali. I venti di Crisi mutano anche l'agenda di Salvini

Governo - “rimpasto o elezioni” : le sorti del Governo nelle mani di Conte. E Di Maio annulla i comizi per “impegni istituzionali” : Ha osservato da lontano e senza commenti il voto in Aula sul Tav. Ha incontrato Matteo Salvini prima che andasse in piazza a Sabaudia per il comizio. Poi ha annullato la conferenza stampa pre estiva in programma per oggi. Ora è il premier Giuseppe Conte ad avere in mano le sorti del governo gialloverde.Il leader del Carroccio è riuscito nel suo intento: dare ultimatum senza strappare pubblicamente con gli alleati e tutte le strade rimangono ...

Crisi al Governo : cosa succede fra Salvini - Conte e Di Maio? : L’ultima spallata, quella della spaccatura, arriva con un voto il cui esito era scontato quello sulla mozione dei cinquestelle contro la Tav, bocciata dal resto della maggioranza, oltre che da gran parte dell’opposizione che invece ha votato compatta quelle a favore dell’Alta Velocità Torino Lione. È il momento della resa dei conti e Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, va a Palazzo Chigi a colloquio con il presidente del ...

**Governo : Di Maio - stop appuntamenti Emilia - a Roma per impegni istituzionali** : Roma, 8 ago. (AdnKronos) - Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha annullato gli appuntamenti previsti per questa mattina a Cavriago e per stasera a Bologna, in Emilia Romagna. Resterà a Roma per impegni istituzionali.

Governo - Salvini : “Non mi uscirà mai una parola negativa su Di Maio o Conte ma qualcosa si è rotto negli ultimi mesi” : “L’ultima delle cose che ci interessano è avere qualche ministero in più, qualche poltrona in più. Anzi, le sette poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani. O si possono fare le cose oppure si torna a votare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Sabaudia. “Non mi uscirà mai una parola negativa su Di Maio o Conte”, ma “qualcosa si è rotto negli ultimi ...

Tav - al Senato duello finale M5s-Lega : in Aula Salvini e Di Maio. P. Chigi : “Non è giudizio sul Governo”. Opposizioni pronte a sgambetto : Non la giustizia, non l’immigrazione e nemmeno i temi economici: l’ostacolo più alto sulla strada del governo Conte è sempre stato il Tav. Mesi fa il presidente del Consiglio aveva congelato il dossier proprio perché era la miccia più pericolosa. E ora che il capo del governo ha sciolto il nodo (a favore della realizzazione dell’opera), le contraddizioni nella maggioranza tornano in bella vista, aggiungendosi all’alta ...

Di Maio : il Parlamento è l'unico che può fermare la Tav | Calenda chiama Pd e FI : lasciamoli soli a votare - cadrà il Governo : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. L'ex ministro detta la strategia: uscire da Palazzo Madama per "scoprire" le carte di leghisti e pentastellati sul testo M5s.

SCENARIO/ "Di Maio non controlla più M5s - crisi di Governo in arrivo" : Il caso Bugani e la Tav, contrariamente a quello che pensa Di Maio, creano una miscela esplosiva che può far saltare Conte e il governo. Ecco perché

Di Maio : "Chi tifa per caduta del Governo ha paura del taglio dei parlamentari" : Mentre Matteo Salvini continua a minacciare la stabilità del governo nel caso in cui il voto sul decreto sicurezza bis e sulla Tav non dovesse andare come vuole lui, Luigi Di Maio rispolvera il suo mantra ossia che chi vuol fare cadere il governo ha paura della proposta di legge che taglia 345 poltrone in Parlamento.È già da parecchio tempo che il vicepremier pentastellato ripete questo ritornello e sembra al momento la sua unica arma per ...

Tav - Salvini : “Stia attento chi dice no perché mette a rischio il Governo”. Poi attacca Di Maio e Di Battista : “Mercoledì si vota una mozione dei 5 stelle per bloccare la Tav e questo sarà un problema. Chiunque dirà no alla Tav stia bene attento perché mette a rischio il governo“. Lo ha detto, ieri sera, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla festa della Lega di Colico, in provincia di Lecco. “Sono stufo degli attacchi degli alleati” ha aggiunto il leader della Lega, citando Alessandro Di ...