«Ergastolo annullato» | il boss  mafioso torna in libertà  dopo 23 anni su 168 totali

Messina - imputato “non cosciente al processo” - annullato Ergastolo : “Prima volta in Italia” : La Corte di Assise di appello di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giovanni Vinci, accusato dell’omicidio volontario di Stefano Marchese, ucciso nel 2005 nel quartiere Annunziata di Messina, perché non può partecipare coscientemente al processo. In primo grado era stato condannato all’ergastolo.Continua a leggere