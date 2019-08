Pallanuoto | è morto nella notte per un infarto Ferdinando Pesci

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Un lutto colpisce il mondo dellaitaliana: è, stroncato da un, tecnico delle Nazionali giovanili italiane. Aveva appena conquistato il secondo postoCoppa Comen con l’under 18 e da venerdì sarebbe stato impegnato con l’under 17 negli Europei di categoria. Domani si terranno i funerali alle ore 10.30. Classe 1957, in carriera aveva giocato con le calottine di Lazio, Pescara, Roma ed Anzio, per poi intraprendere la carriera di allenatore. Inizia con le Nazionali partendo dall’under 16, fino ad arrivare ad essere assistente di Rudic sulla panchina del Settebello, per poi prendere per un anno anche le redini del Setterosa. Continua ad allenare le selezioni Nazionali giovanili e contestualmente anche le squadre di club, fino al tragico evento che lo porta via. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui ...

Handwriting01 : Lutto nella pallanuoto, morto Pesci: doveva partire per gli Europei - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Nando Pesci è morto, pallanuoto in lutto: il tecnico 62enne stroncato da un infarto - BlitzQuotidiano : Nando Pesci è morto, pallanuoto in lutto: il tecnico 62enne stroncato da un infarto -