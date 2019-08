Battaglia | M5S nega aiuto a ragazzi Locanda Girasoli

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Uno schiaffo all’impresa solidale, ad un modello di inclusione sociale e lavorativa: il voto contrario del M5s in Aula Giulio Cesare sulla mozione democratica che chiedeva unconcreto per ladeinel Municipio VII e’ la testimonia di una profonda non cultura. Lo sforzo di tanti genitori e deie delle ragazze con sindrome di Down li’ impiegati, nonche’ dell’impresa sociale che li sostiene in questo meraviglioso percorso di inserimento, viene disatteso da una maggioranza che non si schiera mai per chi ha piu’ difficolta’”. Cosi’ in una nota Ericadella Direzione regionale del Lazio del Pd. L'articolo: M5Sproviene da RomaDailyNews.

Agenzia_Ansa : La battaglia sulla #Tav al Senato. #M5s: 'Inciucio Lega-Pd'. Il Carroccio: 'Chi vota no si prenderà la responsabil… - repubblica : Tav, battaglia in Senato. La Lega vota col Pd. M5S: 'Inciucio'. Dal governo due pareri diversi. Salvini: 'Così non… - LaStampa : Se oggi i Dem uscissero dall’aula, il testo che sfiducia il governo passerebbe grazie al M5S. Ma il partito è divis… -