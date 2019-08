Alessandra Amoroso e la cotta per Jovanotti | “Quanto è bello | è il mio idolo Per lui ho

Amici - Alessandra Amoroso "ho bisogno di riposare - ma grazie mi avete salvato la vita" : A distanza di poco più di dieci giorni dal megaraduno del 20 luglio a Roma, Alessandra Amoroso parla della sua annunciata pausa dai palcoscenici. "Provo già un po' di nostalgia dei miei fan. Io mancherò a loro e loro mancheranno a me". La trentatreenne salentina aveva infatti comunicato che l'evento

Alessandra Amoroso in pausa dalla musica pensa ai prossimi progetti : “Mai più di corsa” : Arrivano nuove rivelazioni da Alessandra Amoroso in pausa dalla musica, dopo il mega raduno che ha tenuto a Cinecittà World che ha tenuto per tutti i fan della Big Family per i quali ha organizzato l'evento gratuito a chiusura della fortunata annata nella quale ha festeggiato il primo decennale di carriera. Sentita da Sorrisi e Canzoni TV, Alessandra Amoroso ha rivelato quali siano i suoi prossimi progetti e di essere costantemente al lavoro ...

Alessandra Amoroso confessa : “E’ stato un sogno a occhi aperti” : Alessandra Amoroso si prende una pausa dopo il megaraduno con i fan a Roma Alessadra Amoroso si prende una pausa dalla musica come ha annunciato qualche tempo fa. Ma prima di godersi il meritato riposo dopo dieci anni di successi, ha deciso di salutare i suoi fan organizzando un megaraduno lo scorso 20 luglio al Cinecittà World di Roma. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante salentina ha raccontato le emozioni di quel ...

“Alessandra Amoroso in crisi col fidanzato”. Il gossip non si ferma : Alessandra Amoroso in crisi con il fidanzato? Negli ultimi giorni non si parla d’altro. Il gossip vuole la cantante salentina e il fidanzato Stefano Settepani ai ferri corti. Ma è la verità? Come stanno veramente le cose? La bella Alessandra, che ha annunciato il suo ritiro momentaneo dalla musica, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni nella quale ha parlato dei suoi impegni lavorativi ma anche della sua vita privata. Per Alessandra ...

FOTO – Alessandra Amoroso con Stefano Settepani zittisce le malelingue : Gossip.it riporta della FOTO pubblicata da Alessandra Amoroso che, insieme a Stefano Settepani, ha come scopo quello di mettere a tacere tutte le voci Alessandra Amoroso – Ecco quanto riportato dal portale di gossip: Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani: le ultime parole della cantante “Ha fatto chiacchierare parecchio negli ultimi giorni la FOTO condivisa su Instagram da Alessandra Amoroso. La cantante si è ...

Alessandra Amoroso : "Crisi con il mio fidanzato Stefano Settepani? Faccio parlare i fatti" : E' un periodo d'oro per Alessandra Amoroso che, assieme ai Boomdabash, è una delle reginette di quest'estate. 'Mambo salentino' è uno dei brani più suonati dalle radio e scaricato da tutte le piattaforme digitali. La cantante pugliese, in una lunga intervista a 'Tv Sorrisi e Canzoni', ha confessato di essere felice accanto al produttore musicale, Stefano Settepani, a cui è legata sentimentale da diverso tempo. E, proprio, pochi giorni fa, una ...

Alessandra Amoroso parla della foto col fidanzato : “Ecco cosa è successo” : Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani: le ultime parole della cantante Ha fatto chiacchierare parecchio negli ultimi giorni la foto condivisa su Instagram da Alessandra Amoroso. La cantante si è mostrata sorridente e spensierata in compagnia del fidanzato Stefano Settepani. Un raro ritratto di felicità che ha stupito davvero tutti, visto che la salentina […] L'articolo Alessandra Amoroso parla della foto col fidanzato: ...

Alessandra Amoroso : Non voglio più fare niente di corsa : La cantante dopo il successo del maga raduno a Roma, si concentra su se stessa, le vacanze, il cane, l'amore e sui prossimi progetti lavorativi in autunno. Dopo il grande successo il 20 luglio a Cinecittà World per il grande raduno e la festa in musica per i dieci anni di carriera, Alessandra Amoroso si gode qualche giorno di vacanza. “Riposo è non avere progetti in testa con scadenze definite, - spiega in un intervista al settimanale Tv Sorrisi ...

BATTITI LIVE 2019 - BARI/ Scaletta cantanti : da Alessandra Amoroso a Lp : BATTITI LIVE 2019, ultima tappa a BARI. Tutti i cantanti, la Scaletta e i dettagli della serata di oggi, 28 luglio 2019 tra cui Alessandra Amoroso e Lp.

Amici - il dramma di Alessandra Amoroso : "Non è stato facile - ma ora sono pronta ad andare avanti" : Tempo di confessioni per Alessandra Amoroso, che ha recentemente fronteggiato il dolore per la perdita del cane. L'ex protagonista di Amici, il talent-show di Maria De Filippi su Canale 5, è stata segnata profondamente dall'addio del suo amico a quattro zampe. E ora, su Instagram, si racconta: "Non

Alessandra Amoroso si confessa : “Non è stato facile accettarti - grande perdita” : News Alessandra Amoroso, il nuovo amico peloso che le ha restituito il sorriso Alessandra Amoroso aveva perso il suo cane e solo chi possiede un animale può capire davvero cosa significhi; ecco perché ha impiegato del tempo prima di prenderne un altro, e sembra proprio che abbia fatto bene visto che il nuovo peloso le […] L'articolo Alessandra Amoroso si confessa: “Non è stato facile accettarti, grande perdita” proviene da ...

Alessandra Amoroso INNAMORATA DI PABLO/ 'Ho vissuto una grande perdita ma ora tu...' : ALESSANDRA AMOROSO, la dedica su Instagram che commuove i fan: l'omaggio a Buddy, il suo cane morto, e il ringraziamento al nuovo cane PABLO...

Alessandra Amoroso si spoglia : le foto ‘in libertà’ mostrano un fisico… perfetto : È estate e i vip si mettono a nudo. Difficile resistere alla tentazione di postare una foto in bikini, specie se si ha un fisico perfetto. Lo ha fatto anche Alessandra Amoroso che, con vari scatti, ha convinto i fan di una cosa: la sua forma fisica è smagliante, lei è tonica e asciutta e sta alla grande. I fan non possono che apprezzare tutta quella bellezza… La prova costume di Alessandra Amoroso è egregiamente superata. Lo dimostrano i suoi ...

Ufficiali gli ospiti di Radio Italia Live a Malta il 4 ottobre - da Emma ed Elisa ad Alessandra Amoroso : Sono finalmente Ufficiali gli ospiti di Radio Italia Live a Malta, con il nuovo concerto fissato per il 4 ottobre dopo i due eventi che si sono tenuti a Milano e Palermo il 27 maggio e il 29 giugno scorsi. Tra i nomi degli artisti che calcheranno il palco di Radio Italia Live a Malta compare anche il nome di Alessandra Amoroso, che ha appena concluso il tour di supporto al suo ultimo album e incontrato i fan al mega raduno di Cinecittà ...