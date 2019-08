Afghanistan | autobomba esplode a Kabul | almeno 14 morti e 145 feriti Taliban

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019)14 persone sono morte e 145 sono rimaste ferite nell’attacco sferrato mercoledì mattina ae rivendicato dai Talebani: un’è esplosa, intorno alle 9.15 ora locale, davanti a una caserma di polizia. A fornire il bilancio è stato il vice ministro dell’Interno per la Sicurezza, generale Khoshal Sadat, secondo quanto riporta Tolo Tv. La violenta esplosione si è verificata in una zona densamente popolata della capitale, poco distante dall’aeroporto, ed è stata seguita anche da una sparatoria, come hanno spiegato fonti citate dalla Dpa. Un attacco che arriva poche ore dopo tre diverse operazioni anti Isis messe a segno dalle forze speciali afghane in due quartieri di. La rivendicazione dell’attacco parla di un’operazione messa a segno da un “eroe dell’Emirato islamico” che, alla guida di un “camion imbottito di ...

