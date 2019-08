Primavera | svelato il calendario 2019 20 | il via il 14 settembre

Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 6 agosto 2019)campionato2020 – La Lega Serie A haoggi ildel campionatoper la stagione/20. Il Campionato1 TIM – Trofeo “G. Facchetti”/2020 prenderà il via il prossimo 14, per concludersi sabato 23 maggio 2020. Il titolo di Campione d’Italia sarà sempre assegnato al termine di … L'articoloil/20: il via il 14

OpenGDB : Primavera, svelato il calendario 2019/20: si parte il 14 settembre. #6agosto #calcio #Primavera #Primavera1… - juvepersempre05 : RT @Mau_Romeo: Svelato il calendario del campionato Primavera 1 2019/20 Esordio per la @JuventusFCYouth contro l'Empoli, ultima giornata a… - Mau_Romeo : Svelato il calendario del campionato Primavera 1 2019/20 Esordio per la @JuventusFCYouth contro l'Empoli, ultima g… -