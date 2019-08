Formula 2 | il team principal Prema avvicina Mick Schumacher alla Formula 1 | “alla fine

Formula 1 – Piove all’Hungaroring - ma i marshal… dormono! Team radio esilarante di Sainz : “si stanno facendo una birretta” [VIDEO] : Carlos Sainz punge i marshal in un Team radio nelle Fp2 del Gp d’Ungheria E’ andata in scena oggi la prima giornata di prove libere del Gp d’Ungheria: i piloti della Formula 1 sono tornati a bordo delle loro monoposto a pochi giorni dall’incredibile Gp di Germania per le prime due sessioni di prove. Nel pomeriggio all’Hungaroring i campioni delle quattro ruote hanno dovuto fare i conti con condizioni ...

Formula 1 - Hamilton cancella la Germania : “non voglio descrivere quel week-end - con il team ci siamo confrontati” : Il pilota della Mercedes ha cancellato il Gp di Germania, preferendo concentrarsi sul nuovo appuntamento di Budapest L’obiettivo è dimenticare il Gp di Germania, riscattando la brutta prestazione di Hockenheim ben figurando a Budapest. La Mercedes ha subito l’occasione di lasciarsi alle spalle il week-end tedesco, il Gp d’Ungheria dà la possibilità al team campione del mondo di cancellare il disastro di sette giorni fa, ...

Formula 1 - Vasseur impressionato da Leclerc : il team principal dell’Alfa mette in guardia Vettel : Interrogato sull’adattamento di Leclerc in Ferrari, il team principal dell’Alfa Romeo Racing si è detto impressionato dalle sue prestazioni Il primo anno di Charles Leclerc al volante della Ferrari ha sorpreso un po’ tutti, considerando l’immediato adattamento del monegasco alla ‘Rossa’ nonostante un solo anno di esperienza in Formula 1. Photo4/LaPresse Qualche errore ovviamente non è mancato, ma le ...

Formula 1 – Incidente camion Renault : arrivano buone notizie dal team - dimesso l’autista del mezzo : Il conducente del mezzo incidentato è stato dimesso dall’ospedale, così da trascorrere la convalescenza presso la sua abitazione arrivano buone notizie dalla Renault dopo l‘Incidente che ha coinvolto un proprio camion sull’autostrada M1 vicino alla città di Gyor, durante il trasferimento dal circuito di Hockenheim a quello di Budapest. Il mezzo è uscito fuori strada dopo aver urtato probabilmente le barriere divisorie ...

Formula Uno - occasione per lavorare nel team Petronas : Il mondo della Formula Uno è davvero affascinante per un vero appassionato di motori, che finisce per guardare con ammirazione le imprese compiute dai protagonisti. Proprio per questo sono in tanti ad avere il sogno di poter lavorare in un settore che regala adrenalina continua. Ora poter portare a compimento questa aspirazione è possibile grazie […] L'articolo Formula Uno, occasione per lavorare nel team Petronas è stato realizzato da ...

Formula Sae Italy 2019 - Grande successo per i team italiani - VIDEO : Più di 2.600 studenti provenienti da 80 atenei del mondo hanno invaso pacificamente il paddock del circuito di Varano de' Melegari, vicino a Parma, per la quindicesima edizione della Formula Sae. Per il terzo anno consecutivo a organizzare levento è stata lAnfia, Associazione nazionale filiera industria automobilistica, in partnership con SAE International e con il supporto di Dallara e FCA (presente con il marchio Abarth). Quattro classi in cui ...

Formula 1 – Disastro Mercedes in Germania - il team non ci crede ancora e cerca di sdrammatizzare sui social : “è il giorno della gara” [FOTO] : La Mercedes non ci crede e cerca di sdrammatizzare sui social: il post delle Frecce Argento dopo il Disastro in gara ieri ad Hockenheim Il Gp di Germania è una gara da dimenticare per la Mercedes. Il team di Brackley ha portato a casa solo due miseri punti, con Lewis Hamilton che, dopo aver concluso la sua gara all’undicesimo posto ha approfittato delle penalità inflitte ai piloti Alfa Romeo per salire in nona posizione. In vista del ...

Formula 1 – Giornata nera per le Mercedes ad Hockenheim : Niki Lauda dà la motivazione giusta al team - il post social è commovente [FOTO] : Disastro Mercedes ad Hockenheim, ma il team della Frecce Argento non si butta giù: ritrovata nelle parole di Niki Lauda la motivazione giusta per risollevarsi Gara amara, amarissima, quella di ieri ad Hockenheim per la Mercedes: nella seconda gara di casa delle Frecce Argento, Valtteri Bottas si è schiantato contro le barriere, distruggendo la sua monoposto e quindi dicendo addio ad ogni speranza di podio, Lewis Hamilton, dopo aver ...

Formula 1 - Hamilton non risparmia la Mercedes : frecciata del britannico al proprio team dopo il Gp di Germania : Il pilota della Mercedes non ha lesinato alcune critiche nei confronti dei proprio ingegneri per la scelta di fargli montare le gomme da asciutto Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton, il pilota britannico ha chiuso il Gp di Germania all’undicesimo posto, diventato poi nono per la sanzione inflitta ad entrambe le monoposto dell’Alfa Romeo Racing. Photo4/LaPresse Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi per il ...

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...

Formula 1 - Ocon impaziente : “voglio tornare a correre il prima possibile - non importa con quale team” : Il pilota francese non vede l’ora di riprendersi un sedile in Formula 1, restando aperto a qualsiasi ipotesi Esteban Ocon ha dovuto ingoiare il boccone amaro di essere messo da parte per il 2019, ricoprendo il ruolo di pilota di riserva in Mercedes. Photo4 / LaPresse Stare a guardare però non lo esalta, così il francese comincia a guardarsi intorno per la prossima stagione, nella quale ha intenzione di riprendersi un sedile nel ...

Formula 1 - colpo di scena in casa Team Haas : si valuta un licenziamento anticipato di Grosjean : La scuderia americana ha perso la pazienza dopo gli ennesimi errori del francese a Silverstone, per questo motivo sta pensando di sostituirlo prima della fine della stagione L’avventura di Romain Grosjean con il Team Haas potrebbe essere arrivata al capolinea, troppi gli errori commessi dal francese in questo avvio di stagione, dove ha raccolto solo due punti in dieci gare. Photo4 / LaPresse Non ultimi quelli di Silverstone, dove il ...

Formula 1 - tagli alle spese ma con alcune eccezioni : lo ‘strano’ budget cap scelto dai team per il 2021 : Nel mese di ottobre verrà ufficializzato il nuovo regolamento per il 2021, tante novità e un budget cap davvero molto particolare Ottobre si avvicina, il tempo per approvare il nuovo regolamento si avvicina e le scuderie di Formula 1 sembrano avere ormai fatto fronte comune. La novità principale riguarderà il budget cap, che verrà ridotto con l’obiettivo di livellare le prestazioni in pista, rendendo maggiore lo spettacolo e ...

Formula 1 – Norris rovina una McLaren da 220 mila euro - il team non gliela fa passare liscia : “avrai il conto” [VIDEO] : Il pilota inglese ha perso il controllo di una Super Car della McLaren durante un evento collaterale al Gp di Silverstone, causando seri danni alla vettura Piccolo incidente di percorso per Lando Norris prima che scattasse il weekend di Silverstone, dove domenica si correrà il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Durante un evento collaterale alla Gp d’Inghilterra, il pilota della McLaren ha rovinato una supercar del team ...