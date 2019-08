Decreto Sicurezza bis è legge | ma Salvini rilancia | ora la Tav o crisi

Luigi Di Maio - il silenzio dopo il sì al Decreto sicurezza-bis : capo chino per non perdere la poltrona : Altro che super-fronda e crisi di governo: il M5s si è piegato a tempo record a Matteo Salvini sul decreto sicurezza-bis, approvato senza alcun patema nonostante i boatos della vigilia e le voci su agguati che non si sono mai verificati. Troppo importante, per i pentastellati, non perdere poltroncin

Dalle maxi-multe alle ong all'arresto in fragranza del capitano : le 12 novità del Decreto Sicurezza bis : Multe salate per le Ong che violano il divieto di accesso nel mare territoriale fino all'arresto in flagranza del capitano della nave che non si ferma di fronte allo stop della Guardia di finanza. Ma anche sequestro immediato delle imbarcazioni, che potranno essere vendute o distrutte. Sono le principali novità introdotte al testo del decreto sicurezza bis durante l'iter parlamentare. In tutto il decreto si compone di diciotto articoli, ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : Decreto Sicurezza bis è legge - 6 agosto - : Ultime notizie di Oggi, 6 agosto 2019: decreto Sicurezza bis è legge; bambino morto dopo soccorso nella piscina Lunigiana.

Decreto Sicurezza bis - l’aiuto della coppia «sudamericana» e la scelta di Forza Italia sulla soglia : Una trentina gli assenti al voto sul Decreto sicurezza bis, tra loro Renzi e Ghedini. I senatori del Maie: «Ma noi abbiamo sempre votato a favore della maggioranza»

Decreto Sicurezza bis è legge - Salvini : ringrazio la madonna : L'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto sicurezza bis. I voti a favore sono stati 160, quelli contrari 57

Decreto Sicurezza bis - i “porti chiusi” e le nuove leggi sull’ordine pubblico : ecco cosa c’è nel provvedimento approvato dal Senato : Dai “porti chiusi” alle nuove leggi sull’ordine pubblico fino alle multe per i comandanti delle navi che violano il divieto d’ingresso in acque italiane. Sono le nuove norme contenute nel cosiddetto Decreto sicurezza bis, il provvedimento bandiera della Lega approvato dal Senato con il voto di fiducia. Il testo conta in totale 18 articoli e introduce alcune nuove norme sulla gestione dell’ordine pubblico durante le ...

Il Decreto Sicurezza bis è legge : 160 sì - 57 i no : Il decreto sicurezza bis è legge: il Senato ha votato la fiducia con 160 sì, 57 no e 21 astenuti. I presenti in aula erano 289, i votanti 238 e la maggioranza richiesta era di 109. Curiosità: il vicepremier Matteo Salvini ha lasciato l’aula in anticipo senza attendere la conta dei voti; non ha partecipato alla votazione Elena Fattori, senatrice dissidente del Movimento 5 Stelle.Il decreto sicurezza, più poteri alle Forze dell’Ordine, più ...

Decreto Sicurezza bis : fiducia del Senato con 160 sì - è legge. E Salvini ringrazia la Beata Vergine : Applausi di Lega e M5S in aula. Zingaretti: «Italia più insicura grazie agli schavi 5S». Airola cita Formica: «La politica è merda e sangue»

Il “Decreto Sicurezza bis” è legge : È stato approvato al Senato, dove il governo aveva posto la fiducia: si occupa principalmente di immigrazione e ordine pubblico

Decreto Sicurezza bis - Zingaretti : “Grazie agli schiavi 5 Stelle ora Italia meno sicura” : Duro attacco del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al Movimento 5 Stelle dopo l'approvazione del Decreto sicurezza bis al Senato: "Il Decreto Salvini è passato, l'Italia è più insicura. Grazie agli schiavi 5 Stelle la situazione nelle città e nei quartieri rimarrà la stessa, anzi peggiorerà. Il crimine ringrazia, le persone sono sempre sole e le paure aumentano. Salvini ci campa”.Continua a leggere

Decreto Sicurezza bis : fiducia del Senato con 170 sì - è legge. E Salvini ringrazia la Beata Vergine : Applausi di Lega e M5S in aula. Zingaretti: «Italia più insicura grazie agli schavi 5S». Airola cita Formica: «La politica è merda e sangue»

Sì del Senato alla fiducia - il Decreto Sicurezza bis è legge : 5 M5S non votano : Il Senato ha approvato il provvedimento voluto dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, dopo il via libera della Camera arrivato il 25 luglio

Decreto Sicurezza bis - la disumanità è diventata legge : Il secondo Decreto Sicurezza voluto da Salvini è legge. Un testo vergognoso, che ha come unico obiettivo quello di dimostrare ai 5 Stelle e al mondo quanto il ministro dell’Interno possa tirare la corda, quanto possa farsi beffa degli obblighi internazionali di soccorso in mare, quanto possa irridere il diritto internazionale e la coerenza costituzionale. Fin dalla forma della nuova normativa: la decretazione basata sui requisiti di necessità e ...

Il governo ottiene la fiducia al Senato : il Decreto Sicurezza bis è legge : Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sul decreto sicurezza bis. I voti a favore sono 160, i voti contrari 57 e 21 gli astenuti. Con il voto favorevole alla fiducia viene approvato in via definitiva il decreto sicurezza bis, che diventa legge. I presenti erano 289, e la maggioranza richiesta era di 109. "Il decreto sicurezza, più poteri alle forze dell'ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e ...