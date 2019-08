Tyler Ninja Blevins passa in esclusiva a Mixer e raddoppiano i download

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 5 agosto 2019)non ha svelato quanto ha speso per portare la stellamente sulla sua piattaforma, ma sta già vedendo alcuni risultati. Dalggio da Twitch, idisono raddoppiati negli app store mobilie secondo Sensor Tower.L'appè tra i primi 100gratuiti sull'App Store di Apple per 19 paesi diversi. Sensor Tower ha scoperto che non era tra le prime 500 app in nessun paese solo la scorsa settimana. Questo è un grande salto e suggerisce che il pubblico diè pronto a seguirlo sul servizio streaming di Microsoft."to dal n. 747 tra tutte le app sull'App Store degli Stati Uniti mercoledì al n. 13 ieri dopo l'annuncio di", ha detto Randy Nelson di Sensor Tower. "Attualmente è il n. 3 tra tutte le app nello store e il n. 1 tra tutte le app non di gioco."Leggi altro...

