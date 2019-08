Segregata e violentata per giorni | si salva gettandosi dall' auto

Roma - 28enne Segregata e violentata per tre giorni : si salva lanciandosi dall’auto in movimento. Arrestato l’ex compagno : segregata, picchiata e violentata per tre giorni. È l’incubo vissuto da una 28enne, madre di due figli, rapita dal suo ex, un 30enne con precedenti di polizia che da Siena l’ha costretta a seguirlo fino a Foligno, in provincia di Perugia. La vittima degli abusi è riuscita a salvarsi solo lanciandosi dall’auto in movimento. L’uomo, albanese irregolare sul territorio italiano, con a carico un ammonimento del questore di Perugia, è stato ...