I numeri della maggioranza al Senato | alla prova del decreto sicurezza bis 

Fonte : agi

(Di lunedì 5 agosto 2019) Unaautosufficiente ma non salda si metterà domani e dopodomanidell'ultimo passaggio primasospensione estiva. Approda infatti in aula alil dlbis e tutti gli occhi sono puntati sulla tenuta dell'alleanza giallo-vedre, soprattutto sui banchi del M5s, da cui si levano molte critiche al provvedimento voluto da Matteo Salvini. Al netto delle questioni politiche, che pure contribuiscono a scuoterli, ial, per il governo gialloverde, sono infatti risicati. L'approdosenatrice M5s umbra Emma Pavanelli ha concesso certamente un po' di ossigeno, ma non mette al riparo da agguati o incidenti parlamentari timore di ogni esecutivo. Al momento, infatti, laa Palazzo Madama è a 'quota 165', cioè 4 voti al di sopracosiddetta 'soglia di autosufficienza', rappresentata dmetà più uno dei ...

PaoloGentiloni : Mille gli sbarchi di questo luglio, stessi numeri di inizio 2018. L’emergenza non c’era e non c’è. La crea #Salvini… - Linkiesta : 8,5 mld in più di spesa per interessi. 10% in meno per l'istruzione. Aumento della spesa per pensioni e sussidi. Ta… - Agenzia_Ansa : #Tav @luigidimaio 'La #Lega da sola non ha i numeri in Parlamento per far passare una mozione a favore della #Tav,… -