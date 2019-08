Con Prova Mi potete provare gratis i nuovi prodotti Xiaomi | ecco i primi

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner trionfa Contro Alex Bolt in finale. Grande prova dell’altoatesino! : Jannik Sinner e un successo che vale quasi quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giovanissimo altoatesino conquista il secondo Challenger in carriera, dopo quello di Bergamo, e si impone sul cemento di Lexington (Stati Uniti), contro l’australiano Alex Bolt (n.152 ATP) che lo aveva sconfitto nel primo turno delle qualificazioni a Wimbledon (terzo set 12-10). Un successo significativo per 6-4 3-6 6-4 per l’italiano che ...

MotoGP - Risultato GP Repubblica Ceca 2019 : Marquez fa 50 in Classe Regina - Dovizioso ci prova ma è seCondo : Marc Marquez conquista la sesta vittoria stagionale del 2019 nel GP della Repubblica Ceca, dominando la gara dal primo all’ultimo giro davanti ad un comunque positivo Andrea Dovizioso e all’altra Ducati del britannico Jack Miller che nel finale riesce ad avere la meglio dello spagnolo della Suzuki Alex Rins. La partenza della gara è stata rinviata di quaranta minuti per via di un acquazzone piuttosto intenso ma di breve durata caduto ...

Antonella Elia "ci prova" Con i rugbisti/ Video - "siete di Tonga! Che coincidenza..." : Antonella Elia "ci prova" con i rugbisti prima di partire in vacanza: Video. "Siete di Tonga! Che coincidenza...", ma loro provano a ignorarla...

Marica Pellegrinelli in love Con Charley Vezza - ma la mamma di lui non approva : Marica Pellegrinelli, dopo l’addio a Eros Ramazzotti, ha già ritrovato l’amore. La 31enne modella lombarda, a pochi mesi dalla separazione con il popolare cantante, sta frequentando da qualche tempo Charley Vezza, anche se al momento i due continuano a nascondersi. La nuova coppia potrebbe però presto uscire allo scoperto: ne è certo il settimanale Oggi, che ha parlato di una fuga romantica di Marica Pellegrinelli e Charley Vezza ...

Amichevoli - buona prova per la Sampdoria ma blucerchiati ko Contro il Monaco : Si sono giocate diverse partite Amichevoli che hanno portato indicazioni per l’inizio del campionato, interessante partita quella tra Monaco e Sampdoria, blucerchiati ko ma buona prestazione per la squadra di Di Francesco. Durante il match contestazione da parte dei tifosi nei confronti di Ferrero, i supporter chiedono l’allontanamento del presidente e l’arrivo di Gianluca Vialli. Poi la palla passa al campo ed il Monaco ...

Formula 1 - Sergio Perez si scaglia Contro Daniel Ricciardo : “ha provato a fare qualcosa di folle…” : Il messicano non le ha mandate a dire al pilota della Renault al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria Scintille in pista e fuori tra Daniel Ricciardo e Sergio Perez, entrambi eliminati al termine della Q1 delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il messicano partirà diciassettesimo davanti al pilota della Renault, colpevole di aver rovinato con una manovra all’ultima curva la possibilità di accedere in ...

Inter - Conte vuole subito un attaccante : la dirigenza prova ad accelerare per Dzeko : L'Inter è alla vigilia del match di International Champions Cup che la vedrà di scena domani, a Londra, contro il Tottenham. Per la squadra di Antonio Conte ci sarà la solita emergenza attaccanti visto che Mauro Icardi è fuori rosa, mentre Lautaro Martinez è rimasto fuori dai convocati essendosi unito al gruppo solo questa settimana dopo le vacanze effettuate al termine della Coppa America. Il tecnico nerazzurro ha chiesto ai propri dirigenti di ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Ho provato per la gara - mi trovo bene Con la soft” : Maverick Vinales sta attraversando un eccellente momento di forma, lo spagnolo ha trionfato ad Assen e poi ha conquistato il secondo posto in Germania. Dopo un mese di vacanza, l’alfiere della Yamaha vuole essere assoluto protagonista anche nel GP di Repubblica Ceca e il venerdì di prove libere ha dato ottimi segnali allo spagnolo che spera di battagliare con Marquez e gli altri big per il successo di tappa. Top Gun, quinto nella FP2, ha ...

PSG-Neymar – Interviene Mbappè - il francese prova a Convincere il brasiliano : “ho parlato Con lui Con sincerità” : Mbappè prova a convincere Neymar a restare al PGS: le parole dell’attaccante francese sul collega brasiliano Non è ancora definito il futuro di Neymar: il calciatore brasiliano ha da tempo espresso al PSG, col quale ha ancora un anno di contratto, il desiderio di tornare al Barcellona, ma il club parigino non sembra intenzionato a cederlo. Neymar dunque sta ricorrendo a ‘dispetti’ per cercare di sfinire il PSG e ...

Formula 1 - Gasly prova a tenersi stretta la Red Bull : “Marko e Horner hanno parlato chiaro Con me” : Il francese ha rivelato di aver discusso con Marko e Horner del proprio futuro, sottolineando di non ascoltare i rumors La stagione di Pierre Gasly non sta al momento rispettando le attese, il francese continua a non reggere il confronto con Max Verstappen, spingendo Helmut Marko e Chris Horner ad effettuare importanti valutazioni sul futuro del transalpino. photo4/Lapresse Nessun timore però in vista della prossima stagione da parte ...

