Accoltellato sulla riviera pescarese | 18enne rischia la vita

(Di lunedì 5 agosto 2019) Pescara - Ancora un episodio violento scuote le notti pescaresi, è successo la notte tra sabato e domenica, lungo la, unè statoalla schiena, e il fendente per un soffio non gli ha perforato un polmone, il ragazzo soccorso è stato trasportato presso l'ospedale. Il ragazzo intorno alle due all’uscita di un locale dellanord sarebbe stato accerchiato da una quindicina di ragazzi, più o meno minorenni, che lo hanno aggredito per motivi che sono al vaglio degli inquirenti. leggi tutto

